3銀行台幣優存拼場　不到300萬放台新銀平均月領逾4682元

▲定存示意圖。（圖／記者許宥孺攝）

記者巫彩蓮／台北報導

年底3大銀行祭出台幣優利定存，台新門檻10萬元，以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，平均每月可領取4,684，LINE Bank最新推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下一百萬，利息可領約20722元，王道銀推出9個月新台幣定存年利率1.99%，每筆2萬元~300萬元。

股市、房市波動等不確定因素增加，許多投資人選擇把手中持股進行獲利了結，或是將預備購屋的資金暫時存放於帳戶中以備未來所需，瞄準客戶需求，台新銀行最新推出「新優利2臺幣定存專案」，讓民眾資金可以穩健儲蓄。即日起至今（2024）年12月31日止，客戶以「新資金」存入台新銀行，可享新臺幣12個月定存年息1.88%之優惠利率，此專案為限時、限量之優惠活動，有新臺幣存放需求的客戶務必把握名額、穩收利息！

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台新銀行「新優利2臺幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新臺幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，可至台新銀行全臺分行臨櫃辦理，單筆承作金額為100000至2999999元，手中有閒置新臺幣的客戶，不妨考慮將資金轉存入「新優利2臺幣定存專案」。以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，累計可領取利息新臺幣56212元，平均每月可領取新臺幣4684元，讓民眾可以在電費調漲、通膨蠢蠢欲動之際，同步為自己創造另外的現金流，補貼其他生活開支。

LINE Bank宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到明（2025）年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下一百萬元，利息可領約20722元。

LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3千萬元。透過LINE App錢包頁，或直接進入LINE Bank App皆可找到「專案定期存款」，把握時間在額滿或截止前，輕鬆鎖住穩收高利。

王道銀行所推出「利率高・額度高・線上做」，每筆2萬元~300萬元，9個月新台幣定存年利率1.99%，活動期間即日起到今年底為止，3個月新台幣定期存款，優惠利率為固定年利率1.91%，利息到期一次給付，採複利計息。

