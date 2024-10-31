康芮強襲！全國逾11萬戶曾停電　近4.6萬戶搶修中

▲強風豪雨致宜蘭地區大樹傾倒阻礙交通，台電同仁徒步巡視搶修。（圖／台電提供）



記者廖婕妤／台北報導

康芮颱風來襲，根據台電資料，截至今（31）日上午11時，全國曾停電戶數逾11萬戶，其中逾6.7萬戶已修復、復電率近6成，尚有近4.6萬戶尚未復電，台電表示，累計出動近萬人次、工程車輛逾5000輛，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

截至上午11時，目前仍停電用戶數達4萬5,917戶，包括台東縣11,634戶、花蓮縣8,406戶、桃園市6,496戶、台中市4,499戶、嘉義縣3,500戶、台北市2,789戶、新竹縣1,598戶、雲林縣1,397戶、彰化縣1,213戶、苗栗縣1,141戶、新北市1,140戶、高雄市975戶、台南市735戶、南投縣338戶、宜蘭縣28物、嘉義市28戶。

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台電表示，據氣象署指出，強颱康芮暴風已是近30年來襲台暴風半徑最大颱風，強風豪雨使台電搶修面臨極大挑戰。且預估颱風今日深夜才會離台，風雨增強加上夜間視線不佳增加搶修難度，可能至明日（11／1）早上才能全面展開搶修。

目前風雨持續增加，台電將視風雨情形持續搶修，儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。