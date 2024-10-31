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鈺洲啟航輪暫無漏油危險　預計明日下午開始抽油

▲交通部長陳世凱(中)在航港局局長葉協隆同下視察。（圖／記者張佩芬攝）

▲交通部長陳世凱(中)在航港局局長葉協隆(右)同下視察「鈺洲啟航輪」擱淺狀況。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

航港局副局長劉志鴻指出，今(31)日擱淺在野柳的大陸籍貨輪「鈺洲啟航輪」因為已坐在礁石上無法拖救，幸好是右舷在岸上，裝油的左舷目前沒有漏油危險，預計明年早上天氣好轉時派抽油平台前往抽油，交通部長陳世凱中午11點半在航港局局長葉協隆陪同下有到現場視察，指示優先進行油污染防治，積極抽油整備、密切環境監測三大方向。

航港局指出，受「康芮」颱風侵襲影響，台灣周邊海域海象惡劣，最大陣風達17級，浪高超過6米，大陸籍貨輪「鈺洲啟航」10月29日因流錨宣布棄船，於今日擱淺於野柳地質公園岸際。陳世凱部長於今(31)日上午陪同總統視導康芮颱風中央災害應變中心第六次工作會報後，趕赴現場視察，與立法委員廖先翔一同了解該輪應變情形，並聽取航港局長葉協隆及觀光署北觀處陳煜川處長等相關同仁簡報處置狀況。

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該輪目前以右側傾斜方式擱淺於岸際，橋式機倒塌，所幸其油艙均位於左側，且油閥已關閉，目前現場初步檢視尚無油污。

▲「鈺洲啟航輪」所載橋式貨櫃起重機因為重心高，上半部已傾倒在岸上。（圖／航港局提供）

▲「鈺洲啟航輪」所載橋式貨櫃起重機因為重心高，上半部已因風吹傾倒在岸上。（圖／航港局提供）

陳世凱特別指示航港局，在第一線同仁作業安全為前提下，以爭取時效、有效防污、儘速抽油為原則，儘速展開抽油作業。他並特別要求持續強化油污防治及環境監測工作，因應該輪殘油達290噸，航港局應積極會同海保署及新北市政府備妥充足的防污資材，同時加強鄰近野柳的金山、萬里、瑞芳等海岸線巡查，倘有發現油污或異常狀況，應立即進行除污等緊急處置工作，降低殘油對海域及海岸生態的影響。

陳部長表示野柳地質公園及周邊為國際知名景點，鄰近地質景觀資源珍貴，指示航港局及觀光署應主動協同相關單位積極處置，協助相關單位掌握現場情形，倘有異常，立即通報相關單位應處。

陳世凱提醒，因「鈺洲啟航」輪已擱淺，緊急拖帶作業恐具有高風險，請航港局應就優先整備地布攔油索和抽油工作，作業同時也務必要嚴密監控並掌握現場狀況，全力降低對海域及海岸生態之影響。

航港局說明，「鈺洲啟航」輪總噸位9968，該輪通報漂流第一時間，即依海難災害防救計畫成立應變小組，會同海委會海巡署、海保署及新北市政府等單位共同應處，於10月29日下午9時50分成功救援全船17名船員，並密集召開5次應變會議。

葉協隆並於30日下午趕赴現場，督導現場污染防治工作，除再次確認船員離船前已關閉油櫃閥門、掌握殘油量及帶齊油櫃分佈圖外，同時已調度防污資材，先行於野柳、東澳漁港及核二廠等地佈署，降低污染對周邊環境影響，目前掌握海象可能於明日下午轉好，航港局已要求海事業者把握時間，立即進場展開抽油作業，並成立前進指揮所，隨時掌握現場狀況。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，陳世凱部長要求航港局持續邀集相關單位召開應變會議，密切掌握鈺洲啟航輪船位與船況，並緊盯船東及P&I保險公司辦理各項污染防治作業，於相關作業人員安全無虞下，完備污染防治工作，另已規劃遠端影像監控、無人機空拍、水質監測等環境監控作業，嚴密監控周邊環境，倘有異常情形發生時將立即進行緊急處置，期儘早化解海洋及海岸污染危機。

「鈺洲啟航輪」是運載了一台橋式貨櫃起重機與兩台有抓斗，可做卸煤等用途的卸貨機，三台機具以特殊平台船運送，其中全新橋式貨櫃起重機原來是要交給買主中國貨櫃(2613)，本月14日在灣靠基隆港中櫃西20號碼頭時，撞垮岸上的舊橋式機，中櫃認為船上的新機也有損壞拒收。另兩台卸貨機原是要運到印尼的。

關鍵字： 鈺洲啟航輪暫無漏油危險明日下午抽油

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