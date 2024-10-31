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終止連5綠！ 9月製造業景氣燈號亮黃藍燈　傳產動能疲弱

▲台南市長黃偉哲關切台南的酒精生產狀況，特別前往全久榮公司視察酒精生產線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲9月製造業景氣燈號亮黃藍燈。（圖／資料庫、示意圖）

文／中央社

台經院今天公布9月製造業景氣燈號，終結連5綠，退至代表景氣低迷的黃藍燈，凸顯台灣產業復甦不均的問題。台經院指出，雖然資訊通信及電子產品相關業別保有動能，但傳產疲弱，而近期日本政局動盪導致日圓重貶，恐進一步衝擊傳產，必須密切關注後續發展。

台經院說明，9月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈，主因是出口、外銷訂單、生產3面向指標年增率均明顯縮小，出口方面，傳產貨品因颱風遞延的出貨已消化完畢，國際間生產過剩壓力仍在，包括機械、塑膠、化學等貨品出口增速翻黑，抵銷資通與視聽、電子零組件等科技類貨品部分漲幅。

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外銷訂單方面，雖有資訊通信及電子產品接單挹注，但塑化製品等因海外同業產能開出，以及下游客戶採購觀望，外銷訂單年增率較8月縮小。生產方面，資訊電子業續強，傳產除了機械業續呈正成長，其餘傳產生產動能則顯疲弱。

台經院指出，製造業廠商看壞當月景氣表現較8月增加，製造業景氣信號值由113年8月的13.02分，減少1.18分至9月的11.84分，燈號因此退至代表景氣低迷的黃藍燈。

觀察細部產業，電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於人工智慧（AI）、雲端資料服務等需求續強，出口年增率續為雙位數，不過對日歐出口減少抵銷部分漲幅，外銷訂單也因手機接單較8月減少，年增率降至個位數，9月電腦、電子產品及光學製品業產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

化學製品方面，受到中國需求減少，及上游化工原材料價格偏高，影響需求及成本面指標，9月化學製品產業景氣燈號連續4個月亮出黃藍燈。

台經院指出，製造業仍有各業復甦力道不同調的情形，展望未來也存在諸多不確定性，有些可望帶動台灣製造業好轉，也有些負面因素。 台經院分析，美國聯準會9月降息2碼，歐洲央行10月再次降息，隨著各國與美國利差縮小，國際資金外流，將激勵亞洲及新興市場股市表現；中國為了達成今年經濟成長目標，9月起同時動用多項貨幣政策工具，並推動振興股市及房市等多項措施，媒體報導中國房市在十一長假黃金週已有買氣出現，但仍須關注消費者信心是否恢復，這攸關房地產景氣的支撐力度。

台經院提醒，近日以色列攻打伊朗，中東局勢再度緊張，影響國際油價走勢及亞歐間物流運輸的影響，若戰火持續，恐將造成廠商營運成本增加；另外，日本自民黨國會席次不過半，政局將陷入不確定性，28日大選結果出爐，日圓應聲重貶，日圓走貶雖對台灣廠商自日本進口原材料、半導體設備等有利，但對工具機等機械業者出口競爭壓力加大，這是否會拉長傳產復甦時間，影響製造業表現，都是未來觀察的重點。

關鍵字： 製造業景氣燈號台經院傳產產業復甦

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