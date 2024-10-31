友達Q3每股損失0.12元　預期明年供需更趨健康

▲友達執行長柯富仁。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第三季合併財報，總計2024年第三季合併營業額為777.5億元，較2024年第二季增加4.6%，與2023年第三季相比增加10.9%，毛利率則為10.9%，營業淨損率為0.4%，2024年第三季歸屬母公司業主之淨損為9.3億元，基本每股損失則為0.12元。

回顧第三季，友達表示，品牌客戶為年底銷售旺季備貨，拉貨力道較預期強勁，帶動Display顯示科技營收較上一季增長9.0%。Mobility Solution智慧移動營收亦穩健成長，較上一季增加4.1%。在這兩個事業體的帶動之下，整體營收較上一季增加4.6%。公司整體財務結構穩健，存貨天數44天，淨負債比33.4%，仍維持在相對健康的水位。

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展望第四季，友達表示，旺季備貨需求告一段落，且部分客戶需求提前到第三季，Display顯示科技預期將進入傳統淡季。另外兩大事業體，Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域，需求雖然也受到總經不確定性與季節性影響，但營收動能相對穩定，可以減緩Display顯示科技季節性衰退帶來的影響。

展望明年，Display顯示科技整體產業的供需會更趨健康。Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域兩大事業體目前訂單能見度不錯，可以預期明年將會持續成長，帶動整體營運表現。

友達也公布第四季展望，友達預期智慧移動及垂直場域部分表現將持平，至於顯示科技本業則會由於季節性因素表現季減，但會和去年表現相近。