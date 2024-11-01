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大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

▲ 景美財政園區。（圖／記者謝婷婷攝）

▲ 景美財政園區。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

一個6歲私生女繼承亡父約1千多萬房地產，卻因為爸爸合法妻子與3名婚生子女拋棄繼承，遭財政部北區國稅局認定是財產唯一繼承人，經「擬制遺產課稅」的精神估算，女童要繳5735萬4847元遺產稅，超過繼承財產的5倍，日前憲法法庭認定違反「量能課稅」、「繼承權行使造成經濟價值減損」等原則宣告違憲，並要求財政部2年內修法改善《遺產及贈與稅法》，稅務人員私下坦言，這個判令燒出「大麻煩」。

為何國稅局追稅會落在一個6歲小女孩的身上？稅務人員無奈指出，這是現有稅法有3個規定造成的，第1、夫妻間贈與免繳贈與稅；2、按現有遺產稅法規定，只要行使民法「拋棄繼承」的權利並經法院認定，那就不能被國稅局視為納稅義務人，課不到大老婆的遺產稅；第3、死亡前2年贈與，一律併入遺產計算。

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6歲私生女因沒和爸爸同住，不知60多歲爸爸生前財產全貌，106年12月3日爸爸過世後，小女童年約30多歲的媽媽幫小孩行使繼承權想要得到價值千萬的房地產，想不到還沒順利取得財產，就先要面對高額稅金。

大老婆在知道老公婚外情以後，連同30多歲的3名子女於105年6月間取得老公贈與名下鋼鐵公司股票，淨值高達3億零868萬2609元，而大老婆及其子女又在老公過世3個月內行使拋棄繼承權，讓國稅局對這筆資產移轉無技可施，課不到錢。

目前這個案件將發回台北高等行政法院重審中，賦稅署官員指出，在大法官判決文出爐後，將研究能否遵循「量能課稅」的部分，向取得贈與資產的大老婆等比例核課遺產稅。

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲形容，此案可以視為是「大老婆的復仇」，之所以可以說是復仇，源自於夫妻贈與不計入應稅贈與，沒有上限，對於本案可為摧毀系統的漏洞之一。

日恒國際法律事務分析，雖然這個6歲小女孩的遺產稅繳納金額可以降低，但財政部想要照大法官判決文裁定「按比例」向大老婆追稅，也會有適法性的問題，「硬課的話，也違憲」。若是未來財政部要修法，較可能從{死亡前兩年內的夫妻間贈與追課贈與稅並以生存配偶作納稅主體}的方式著手補強。

關鍵字： 遺產稅國稅局繼承權稅法漏洞6歲女童

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