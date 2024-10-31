ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

華為繞道買晶片　經濟部長：台積電不會違反誠信原則

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲華為繞道買台積電晶片，經濟部長：台積電不會違反誠信原則。（圖／路透）

文／中央社

中國華為繞道採購台積電晶片引發關注，經濟部長郭智輝今天表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電之所以能成為世界企業，就是因具備誠信，其他台灣企業也是，盼台廠被世界所信賴特質能保存下去。

針對如何防止類似事件，郭智輝表示，要求最終客戶具結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外媒報導，中國電信巨頭華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。隸屬加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain）的算能科技發布聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。

立委關切經濟部是否將華為、比特大陸等公司納入台灣實體清單，藉此同步連動國際制裁，國際貿易署長江文若日前允諾會檢討，下次盤點更新國內實體清單時間點，將在3個月後。

郭智輝今天接受廣播節目專訪，主持人問及此事來龍去脈，郭智輝表示，「晶片應該是台積做的，但不是台積電賣的，中間轉好多手」。至於如何防止，他表示，要求最終客戶具結，也就是賣給A再賣給B、C都要報告，出口時就要簽約具結，被抓到就要罰錢。

他直言，台積電不可能為了這麼小的利益違反誠信原則，台積電之所以能成為世界企業，就是因其誠信，同樣的，台灣能成全球尊重國家，也是因有誠信、被信賴，若企業所承諾事項無法做到就會被唾棄。

郭智輝強調，台灣企業被世界所信賴，建立過程不容易，希望能保存下去。

關鍵字： 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

就是愛領息！10檔債券ETF持債票息近6%起跳　 00953B居冠

就是愛領息！10檔債券ETF持債票息近6%起跳　 00953B居冠

國人就愛投資配息商品，搶降息投資契機，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據CMONEY統計資料顯示，近期上市櫃成交量前10名中，債券ETF就占了一半。

2024-10-31 10:22
友達Q3每股損失0.12元　預期明年供需更趨健康

友達Q3每股損失0.12元　預期明年供需更趨健康

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第三季合併財報，總計2024年第三季合併營業額為777.5億元，較2024年第二季增加4.6%，與2023年第三季相比增加10.9%，毛利率則為10.9%，營業淨損率為0.4%，2024年第三季歸屬母公司業主之淨損為9.3億元，基本每股損失則為0.12元。

2024-10-31 14:51
三星Q3半導體營利率慘輸同業　陸行之：不要惹到台積電

三星Q3半導體營利率慘輸同業　陸行之：不要惹到台積電

三星（Samsung）今日發布Q3財報，半導體事業部的營業利潤率低於預期，更遭同業SK海力士、美光超車，對此知名半導體分析師陸行之指出，原因就是台積電（2330）大力支持美光及SK海力士進入NVIDIA、超微（AMD）的HBM產業鏈，「結論就是不要惹到台積電，否則死的很難看。」

2024-10-31 12:34
川普若完全執政　花旗：應逢高賣出美股

川普若完全執政　花旗：應逢高賣出美股

美國總統大選進入倒數衝刺階段，共和黨候選人川普喊出一系列刺激經濟的政策，激勵美股上漲，不過，花旗銀行分析師團隊指出，若是共和黨在選舉中大獲全勝，投資人應逢高退場拋售。

2024-10-31 11:14
3銀行台幣優存拼場　不到300萬放台新銀平均月領逾4682元

3銀行台幣優存拼場　不到300萬放台新銀平均月領逾4682元

年底3大銀行祭出台幣優利定存，台新門檻10萬元，以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，平均每月可領取4,684，LINE Bank最新推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下一百萬，利息可領約20722元，王道銀推出9個月新台幣定存年利率1.99%，每筆2萬元~300萬元。

2024-10-31 06:00
9萬人注意！康芮強颱來襲　綜所稅第2批退稅10／31照常入帳

9萬人注意！康芮強颱來襲　綜所稅第2批退稅10／31照常入帳

今年5月申報的綜所稅第2批退稅預定在10月31日入帳，估計9萬人睡飽可以領錢，財政部估計這波退稅總金額達16億元，入帳時程不變，不受康芮強颱停班影響。

2024-10-31 00:01
日央維持利率不動！不排除升息可能　日圓反彈見152字頭

日央維持利率不動！不排除升息可能　日圓反彈見152字頭

日本央行今（31）日公布利率會議結果，一致投票通過將政策利率維持在0.25%不變，符合市場預期，不過日本央行表示，實際利率處於低檔，不排除仍有升息可能， 受此激勵，日圓兌美元一度升破153關卡，觸及152.88價位。

2024-10-31 12:16
一路狂飆！金價續刷歷史新高　逼近2800美元

一路狂飆！金價續刷歷史新高　逼近2800美元

在全球政治不確定性因素提振避險需求，國際金價續創歷史新高，紐約盤周三一度漲破2790美元，最高報每盎司2790.01美元，續刷歷史新高，

2024-10-31 09:37
慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

慧榮科技Q3營收、毛利雙成長　看好PCIe Gen5帶動下一波成長動能

記憶體大廠慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 公布2024年第三季財報，營收2億1241萬美元，與前一季相比成長1%，與去年同期相比成長23%。第三季毛利率46.8%，稅後淨利3102萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.92美元(約新台幣30元)。

2024-10-31 14:43
康芮颱風來襲　全台逾1.8萬戶停電待搶修

康芮颱風來襲　全台逾1.8萬戶停電待搶修

康芮颱風來襲，根據台電統計，截至今（31）日上午9時，全國累計曾停電戶數近5.5萬戶，其中以台東縣受影響戶數最多，目前仍停電用戶數約1.8萬戶，正持續搶修當中。

2024-10-31 09:39

讀者迴響

熱門新聞

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

大法官出手緩解6歲私生女繳5760萬遺產稅壓力　燒出財政部大麻煩

夫妻剩餘財產請求權升級　死前2年贈與資產適用

華為買晶片　經長：台積電不會違反誠信

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

群創宣布賣南京廠　估14億元入袋

電信三雄雙11開戰！優惠方案曝光

7位麻吉為小酌開店　意外變破億連鎖餐飲

就是愛領息！10檔債券ETF持債票息近6%起跳　 00953B居冠

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366