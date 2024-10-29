繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

▲財政部提醒：113年5、6月期千萬元特別獎還有4位得主未領獎。（圖／pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

只剩1周，113年5、6月期發票將於11月5日結束兌獎期限，財政部今（29）日特別提醒，目前仍有4位千萬得主尚未領獎，趕快檢查自己的發票，不要跟財神爺錯過了。

113年5-6月期統一發票中獎號碼已於113年7月25日開出，特別獎獎金新臺幣（下同）1,000萬元中獎號碼為86396830。財政部臉書發文提醒，本期還有4張千萬元特別獎沒人領，領獎期限只到11月5日，呼籲民眾盡快檢查手中發票，以免錯過成為千萬富翁的機會。

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113年5、6月期4張千萬發票無人認領：

1、新北市中和區和平街1號│星巴克

飲品等209元（電子發票證明聯）

2、臺中市西區市府路37號│中華電信

行動月租費588元（雲端發票）

3、臺中市大甲區中山路2段202號│興鴻生鮮超市賣場

物品等169元（電子發票證明聯）

4、彰化縣福興鄉彰水路50號│全家

飲品21元（電子發票證明聯）

財政部提醒，若民眾使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯，可通過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶，以兌領所有獎項且可免除印花稅，但已列印或索取電子發票證明聯的中獎人，僅能透過App兌領領5、6獎與雲端發票專屬的500元和800元獎項。