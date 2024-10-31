三星Q3半導體營利率慘輸同業　陸行之：不要惹到台積電

▲南韓三星電子總部。（圖／記者高兆麟攝）



記者廖婕妤／台北報導

三星（Samsung）今日發布Q3財報，半導體事業部的營業利潤率低於預期，更遭同業SK海力士、美光超車，對此知名半導體分析師陸行之指出，原因就是台積電（2330）大力支持美光及SK海力士進入NVIDIA、超微（AMD）的HBM產業鏈，「結論就是不要惹到台積電，否則死的很難看。」

三星今日公布Q3財報，Q3營收為79.1兆韓元，季增6.8％、年增17.35％，寫單季新高；Q3營業利益為9.18兆韓元，季減12％、年增277.4％，主要是因為三星沒有跟上AI熱潮所致。其中，半導體事業部（DS）Q3營收為29.17兆韓元，營業利益為3.86兆韓元，季減40％、也低於市場預期的4.2兆韓元。

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陸行之表示，好像沒看過存儲記憶體龍頭三星的半導體事業部營業利潤率同步被SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）超車，不但從2季度的23％季減到3季度的13％，與SK海力士差距甚至拉大到17ppts。

陸行之認為，原因應該就是台積電（2330）大力支援SK海力士及美光進入Nvidia、AMD AI GPU成長快、利潤佳的HBM產業鏈，三星不但落後，而且晶圓代工也虧損累累。

陸行之說，「結論就是不要惹到台積電，否則死的很難看。」但要觀察的是，當HBM存儲記憶體下行週期來的時候，如果SK海力士及美光能與三星拉大或保持差距，這才算完勝。