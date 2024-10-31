康芮威力太強！全台逾60萬戶曾停電　逾14萬戶待搶修

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成樹木壓損電桿及電線倒斷。（圖／台電提供）



記者廖婕妤／台北報導

康芮颱風登陸後強度減弱，但不少地區仍傳出災情，截至今（31）日下午6時，全國曾停電戶數達60萬戶，目前尚有逾14萬戶尚未復電，台電指出，將在確保安全的前提下迅速出動人力，但搶修進度可能因天候、交通及夜間因素受阻，敬請民眾體諒。

根據台電資料，截至今日下午6時，尚有14萬5,557戶尚未修復，包括臺東縣3萬2,768戶、桃園市2萬8,037戶、新北市2萬5,369戶、花蓮縣1萬3,842戶、雲林縣6,385戶、宜蘭縣6,078戶、嘉義縣5,978戶、台北市4,817戶、台中市4,085戶、台南市3,610戶、彰化縣3,375戶、南投縣2,907戶、新竹市2,054戶、高雄市1,536戶、屏東縣1,456戶、新竹縣1,384戶、基隆市906戶、苗栗縣757戶、連江縣213戶。

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台電表示，據氣象署指出，強颱康芮為30年來襲台暴風半徑最大、且為史上首個10月下旬登陸台灣的強颱。強勁風勢及雨勢引起部分線路受損及樹枝觸壓電線，導致停電災情，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，目前已動員桃園、新竹、苗栗、高雄及屏東等5個區處共14班73人支援花蓮、台東等災情較嚴重地區。