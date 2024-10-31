7位麻吉為小酌開店　意外變破億連鎖餐飲

▲陳信儒跟6個大學至交酒友，為了北漂後在台北有一個喝酒了不怕出醜的自己地盤，合開了柒串燒屋，而後海、陸菜色越來越豐富，便改成柒息地串燒居酒屋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10年前，陳信儒跟6個在台南讀大學時的至交酒友，想在北漂的台北有個聚會小酌基地，開啟了柒息地串燒居酒屋的連鎖篇章。

選在夜貓子愛喝兩杯的長安東路起家，由於CP值高，串燒、海鮮食材多樣，而闖出一片天。拚出6家店後，卻因理念分歧、疫情導致業績崩盤，僅剩3同窗咬牙苦撐。如今居酒屋風潮再起，陳信儒堅持平價路線，加上精準網路行銷下，去年7家直營店年收破億，今年開放加盟至10間，他正加快腳步，擴大知名度搶攻市占。

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▲選在日味濃、地近條通商圈的長安東路創業，當時陳信儒（右）跟4個好友一起打拚，只要當天店裡生意好，就會開慶功宴。

平日晚間6點半，柒息地串燒居酒屋台北市長安東路總店一開，現場40多個位置立即湧入食客、呈現6成滿狀態。而它和一般居酒屋也很不一樣，串燒採自助式，是由客人在冷藏櫃自取後、再進行炙烤。創辦人兼行銷長陳信儒坦率地自破哏道：「客人自助式挑選串燒，可以把人力、時間成本降低，所以我們才能把單價壓低、回饋給消費者。」

▲柒息地串燒居酒屋以平價搶市，銅板價的串燒，百頁豆腐兩個10元有找，豬血糕每串也只要25元。

為了吸引客人注意，他還選定帶路菜：「兩個10元銅板有找的百頁豆腐串燒，這是我們居酒屋的引流手法。」每當客人一坐定，服務人員便會立刻送上一碟泡菜，陳信儒說：「泡菜是店內招待，可以免費續，巡桌時，一發現客人吃完，服務生就會自動補上，我們很敢給，這讓消費者覺得貼心，因此創造出不錯的回流率。」

▲柒息地串燒烤醬特別之處，在於把10種香料製成的烤肉粉攪拌進烤醬中，形成一種獨特的風味。

淺嘗塊大飽滿、微濕脆爽的韓式泡菜同時，他繼續透露：「泡菜跟烤肉類的牛五花串、蔥肉串很是搭味，甚至能解香酥肥腸這道招牌下酒菜的油膩味。」無形中，既增加了點菜率，同時刺激了生啤、清酒、燒酒等酒水飲料的供應，顯然是不著痕跡行銷高招。

▲海鮮菜色除一夜干、烤魚外，還講究生食級食材，日本生蠔、天使紅蝦更是老饕客最愛點的料理。

接著陳信儒分析起今年邁入第10年的柒息地生意經：「一直以來，我們走的是薄利多銷、高性價比路線，每位客單落在4、500元。」主力放在雙北，但最遠開到了台中逢甲商圈。去年，7家直營店創造出1.1億元的營業額。「每一家都賺錢，長安東路總店、士林店年收穩定在1,800萬元上下，是最好的兩家店。」踩穩直營步伐後，為了加快擴張速度，今年開放外部加盟，目前連鎖店總數已達10家。

▲不局限於宵夜場，為了開拓晚餐食客，研發出牛奶湯頭拉麵主食。

陳信儒右手輕輕拂過，因從串燒屋轉型居酒屋而被重新粉刷、已不見簽名的牆面說道：「先前店裡有不少藝人、運動明星，像陳漢典、愛紗、郭泓志都曾在此簽名。」他話鋒一轉，「這十年一路走來，我們並非一帆風順，我很想念剛創業，和一群兄弟跌跌撞撞、忙到幹譙來幹譙去、痛並快樂著的那一段時光。」而「柒」就是7個同學一起創業的印記。

▲隨著居酒屋風再次吹起，柒息地串燒居酒屋除了七家直營店外，也開始開放外部加盟，現總計有10家連鎖店，年收1.1億元。

大學好友為了北漂後有個喝酒聚會所，七麻吉投資、五人撩下去開串燒居酒屋，疫情一來只剩陳信儒三人死撐欲知結果？詳細報導可點入以下連結閱讀

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