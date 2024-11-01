德翔海運今以4.18港元港交所上市　公發超額認購近12倍　　

▲德翔海運董事長陳德勝為公司股票在香港上市敲鑼。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(2510)股票今(1)日在香港交易所正式上市，每股上市價4.18港元，成為第一家股票在香港上市的台灣航商，香港多家媒體都報導這家台資企業罕見的獲得李嘉誠為首的來長和(0001)旗下和記港口成為基石投資者，與其餘5名基投合共認購6387萬美元，香港公開發售部分超額認購近12倍。德翔盤初招股價一度升1.7%至4.25港元。

德翔董事長陳德勝今日在開市敲鑼典禮上表示，感謝港交所的支持，讓23年前一艘自有船也沒有、白手起家的德翔海運，今天得以40艘自有船隊，登上世界有數的香港資本市場。

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今日的敲鑼典禮，陳德勝帶領德翔船務董事長莊壯麗(陳德勝夫人)、德翔海運總經理涂鴻麟、資深副總黃仁傑、董事/副總陳劭翔、副總陳依琦、獨立董事吳榮貴、張山輝等共同出席。陳德勝致詞時指出，德翔海運成功在香港交易所主機板上市，感謝各位嘉賓蒞臨同慶。首先要感謝德翔海運新的投資股東，對德翔海運的信任，德翔全體同仁將盡全力來回報大家的厚愛。

同時他也感謝港交所的支持，讓23年前一艘自有船也沒有、白手起家的德翔海運，今天得以40艘自有船隊，登上世界有數的香港資本市場。德翔希望能在這平台上，讓公司永續經營、擴充規模，也可為活絡香港經濟繁榮，作出最大的貢獻。最後感謝德翔團隊以及各協力夥伴的努力，使德翔海運美夢成真。

▲德翔海運董事長陳德勝(右)致贈銅牛給港交所上市委員會委員鄭先生。（圖／德翔提供）

香港媒體指出，李嘉誠為首一系近年鮮有出手投資港上市新股。以他為首的機構直接參與認購新股已是7年前，德翔成功晉身為國際資本市場的一員，值得留意其股價表現。

德翔海運經營全貨櫃定期航線，公司發展一套靈活的運力分配機制，能夠根據市場需求、運費及運營狀況的變化迅速調整定期班輪航線，並通過調整航線靠港或重新分配航線網絡的運力來實現目標。

德翔將穩定的核心運力投放在中國大陸大灣區起程的主要服務，同時將其餘運力分配至其他地區。公司根據航運量估算、市場分析及運費的發展，為各港口制定運力分配計劃。根據當地市場的反饋，每週審視航運量估算及運費水平，並調整各港口的運力分配以實現更好的利用率。這項機制讓公司迅速重新分配運力，從而提高利用率及最大限度地增加盈利能力。

▲上市典禮上大合照，左起陳仲戟、周航敏、陳劭翔、陳依琦、莊壯麗、陳德勝、港交所上市委員會委員鄭先生、涂鴻麟、黃仁傑、港交所上市部劉女士。（圖／德翔提供）

為增加貨櫃航運網絡覆蓋範圍及服務頻率，德翔與其他承運人訂立多項合作協議，該等協議通常規定貨櫃航運服務的聯合運營、艙位互換及在其他承運人營運之船舶的艙位租賃。截至2024年4月30日，公司運營9條獨立航線、22條聯營航線服務、15條通過艙位互換安排經營的航線服務及兩條通過艙位租賃安排經營的航線服務。

德翔透過多種方式適應不斷變化的市場需求，例如推出新服務以抓住上升的市場機會或減少服務頻率或暫停服務以應對市場需求下降。看到中東及東非等若干市場的潛在增長，於去年11月，以聯營航線服務的方式推出由大中華至東非(蒙巴薩及三蘭港)的新服務。於2024年4月，以聯營航線服務的方式推出由大中華至中東(傑貝阿里及蘇哈爾)的新服務及以艙位租賃安排的方式推出由東亞至中(傑貝阿里及達曼)的新服務。

除了經營模式的靈活與多元外，德翔海運還圍繞「以客戶為本」的核心服務理念，從專注於中小型客戶、搭建直銷團隊、專注於高增值貨物、服務大型貨主四個維度出發，推動銷售覆蓋面持續擴大，業務範圍穩步延展。

▲圖為「德翔香港輪」。（圖／德翔提供）

一方面，德翔海運主要專注於包括貨運代理及直客(BCO)在內的中小型客戶，且專注於運送高增值及具時效性的貨物，包括消費類電子產品、高端機器、汽車產品及要求冷凍貨櫃的貨物。另一方面，亦不時為大型藍籌客戶提供定制服務，為該等客戶承接具有特定需求的大型項目，建立起長期業務合作。

公司建立廣泛的內部銷售網絡，主要由本地銷售團隊組成，覆蓋其於亞太地區的重要戰略市場。截至2024年4月30日，德翔海運在全球共有22個辦事處，包括位於中國大陸及香港的10個辦事處、位於日本的兩個辦事處、位於韓國的兩個辦事處、位於越南的三個辦事處、位於馬來西亞的三個辦事處、位於阿聯酋的一個辦事處及位於菲律賓的一個辦事處。強大的本地業務有助公司緊貼市場發展，直接覆蓋更廣泛的中小型客戶群，並建立更好的客戶關係。