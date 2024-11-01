快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元　年化配息率逾9%

▲00878再配0.55元。圖：資料照

記者巫彩蓮／台北報導

康芮颱風摧殘全台，台股今（1日）開盤即跳水大跌，盤中一度大跌近600點，國泰永續高股息(00878) 受益人數將近145萬關心這季配息，00878收盤後宣布每股預計配發0.55元，以今天的收盤價22.77元計算，年化配息率約9.7%，除息交易日為 11月18日，最後買進日為11月15， 收益分配發放日12月12日。

00878上周最新受益人數已來到144.9萬人，今年以來增加28萬人，每季配息的00878今年前三次分別配出0.40元、0.51元跟0.55元，配息金額一路向北激勵投資人信心，8月公告指出，第三季每受益單位配發新台幣0.55元中，股利所得占比34.43%、利息所得占比0.12%、收益平準金占比7.27%、已實現資本利得占比58.18%，可看出00878帳上累積有豐厚的投資收益及股利所得，讓百萬人每季都能領得開開心心。

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00878本日盤中因台股下滑影響，價位拉回到約22.77元，相較於今年度一度超過24元，算是相當便宜，加上00878近次填息表現不錯，與其他檔高股息ETF配息縮水，或是根本無法填息相比，00878因成立較久、投得都是有成長兼具高EPS的大公司，配息政策穩定，也沒有過度換股增加基金成本的問題，讓市場更願意全家大小一起投資00878。

00878粉絲發文表示，「00878不會讓我們失望」、「等00878好消息」、「剛好跌了趕快補00878」、「台股跌的正是時候」，00878今天盤中交易量高達8萬多張，0056也有4萬多張，投資人逢低先買高股息ETF。