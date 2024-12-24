逾9成企業明年計畫加薪　調薪幅度逾5％

▲上班族都期待有加薪機會。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

新的一年即將到來，不少上班族都期待明年能有加薪機會，根據求職網站調查，有超過9成企業明年有加薪計畫，其中以餐旅、批發零售、科技業雇主調薪意願較高，整體來看預計調薪幅度約5.3％。

根據yes123求職網調查，目前有7.8％企業表示明年沒有任何加薪計畫，這也代表明年有加薪計畫的資方佔了92.2％，略高於去年同期調查的90.9％，創下8年以來新高；不過這當中有62.6％企業屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」，其餘29.6％才是「不論績效，替員工全面加薪」。

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yes123調查進一步分析，明年加薪意願較高的行業，分別為餐飲住宿與休閒旅遊96.4%、批發零售與貿易95.8%、科技資訊業95%、金融保險與會計統計業93.9%、運輸與物流倉儲業92.9%。

調查指出，明年有加薪計畫的企業主，主要考量包括想激勵員工表現、怕人才流失，反映同行的薪資水準、考量物價水準與變化、單純反映基本工資的調漲等；不論加薪原因為何，明年企業預計調薪總幅度平均值則落在5.3％。

另調查也顯示，為了留才或徵才，有高達93.7％公司會採取「獎金或分紅」激勵策略，不過與去年相比，僅26.6％會增加發放、有14.3%則是會減少。

此外，薪資調整也是留住人才的一種方法，調查發現，若為了挽留重要人才，對於非主管職員工的月薪，公司平均願意加5,546元，若對於主管職員工，企業願意加碼9,420元。

再從企業角度觀察，公司會優先考慮調薪的職務，依序為業務、外勤人員、客服或門市人員、一般內勤行政人員、產線作業員、產線、設備工程師。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，台灣經濟維持正成長率，產業景氣呈現內熱外溫，加上缺工潮效應，使得資方加薪狀況相當熱絡；同時隨著軍公教調薪效應，以及基本工資9連升，還有對抗通膨，因此預估明年企業調薪比例和幅度，皆呈現微幅上調態勢。

楊宗斌指出，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才；也建議雇主，應該將改善待遇與激勵制度視為人才投資。