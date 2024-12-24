陽明5艘1.5萬箱船晚3年造總造價增逾3億美元　不排除買二手船

▲陽明1.5萬箱船晚3年造，每艘造價加高6300萬美元。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)上周五(20)公布的最多13艘8千至1.5萬箱(20呎櫃)新世代貨櫃船布建計畫，業界估算，陽明在2021年就開始規劃建造10艘1.5萬箱LNG貨櫃船，在去年4月中訂造5艘，另5艘目前造價已經達2億美元，與2021年的1.37億相較，價差高達6300萬美元，5艘合計3.15億美元，陽明董事會決策過程太長代價很高；不過陽明高階表示，公司不一定全部是造新船，也可能購買部分二手船。

陽明因為官股分身分，董事會成員非專業人士多、意見也多，公司經營團隊不敢堅持己見，以致購建船舶計畫一再拖延，2021年年底，陽明一位入職23年、有10年資歷的船長，寫了近6千字的建言給當時的董事長鄭貞茂，痛陳所有航商都在搶著擴建船隊，公司卻選擇保守將錢留住，建議不如把公司賣了賺取大量價差，上繳國庫。

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陽明在董事會成員有了變換後，去年4月中終於在董事會授權下出手訂造5艘1.5萬箱LNG雙燃料貨櫃船，每艘造價約1.8億美元，與2021年船舶租賃公司賽斯班訂造的同級船1.36億美元造價相較，加高了4300萬美元，5艘價差共2.15億美元，這次如果再造5艘，這5艘價差就會高達3.15億美元。

不過陽明在發布的訊息中語帶玄機，表示是要展開新世代船舶布建計畫，將有助於陽明未來得自主配合法規與技術條件執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展及市場潔淨能源取得之實務作為，落實逐步減少溫室氣體排放等。

陽明高階昨日進一步說明，汰換船舶不一定全是造新船，也可能是購買現成船。業界高階則指出，陽明可以購買別家的訂單，也可以購買低齡二手船，透過改裝變成新燃料船，馬士基航運上個月就將1艘1.4萬箱傳統燃料船完成改裝，變成甲醇雙燃料船。

陽明過去訂造新船多數是一次僅訂造5艘左右，不像長榮(2603)與萬海(2615)一出手就是1、20艘，而自2020年新冠疫情爆發，貨櫃船運市場獲利飆升，長榮、萬海與德翔海運都已訂造好幾輪新船，陽明現在才要展開第二輪訂造計畫，這次很難得的是董事會授權艘數超過10艘，由於造船、買船艘數越多越有談判籌碼，陽明現在董事會，顯然在陽明今年第三季保留盈餘已經達到2596.44億台幣的情況下，終於肯鬆手讓陽明趕一下造船、汰舊換新與擴充進度。