全球搶進！台積電ADR收最高　溢價飆破25%

▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）受惠AI題材看俏，在美掛牌存託憑證（ADR）較台股溢價幅度來到25.6%，市場在買不到台積電ADR下轉戰台股，台積電今（24）日盤中上漲15元或近1.4%，最高至1095元，今年以來漲逾84%，有望再戰新高。

台積電ADR在今年10月17日盤中飆出211.926美元歷史新高，本周一（23日）美股收盤上漲10.15元或5.15%，以207.36美元作收，再創史上最高收盤，較台灣股市掛牌的股票溢價將高達25.6%，激勵台積電今日在台股表現，再次挑戰1100元歷史天價。

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《彭博社》引述Financiere de L Echiquier 亞洲股票主管 Kevin Net 看法指出，台積電仍然是發揮人工智慧（AI）主題的最佳方式，而無需選擇贏家或技術，且估值合理。

Kevin Net說，下一個值得關注的催化劑將是輝達（NVIDIA）在下個月的 CES 2025 上的演示以及台積電下次業績指引。

外媒指出，除了輝達以外，台積電的客戶名單還包括蘋果公司和超微半導體（AMD），這些企業都是AI熱潮的主要受益者。該公司預計12月季銷售額將成長36%，毛利率達58.3%，為2022年以來最高。