台新金控2024台北金融科技展秀AI實力！５大主題亮點　翻轉你的金融科技新體驗

▲台新金控參加FinTech Taipei 2024台北金融科技展，圖為行政院副院長鄭麗君(中)、金管會主委彭金隆(左三)、金融研訓院院長高一誠(左二)、台新銀行副董事長尚瑞強(右三)、台新金控資訊長孫一仕(左一)、台新證券總經理陳立國(右二)、台新銀行數位金融處資深副總黃天麟(右一)。（圖／台新金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

內建人工智慧(AI)的金控來了！台新金控在FinTech Taipei 2024台北金融科技展中大秀實力，以「TAISHIN AI賦能，是您的智慧好夥伴」為主軸，打造「用心跳寫歌」、「台新腦」、「智慧金融」、「智能永續」以及「資訊生產力」共５大主題亮點，展示AI已是台新金控升級服務及產品的最新助力。2024台北金融科技展期間(11月1日至2日)，歡迎民眾親自至世貿一館近距離感受台新金控的AI的實力，現場用自己的心跳譜寫出專屬歌曲、拍照製作Q版人形影片，還有16型人格測驗(MBTI)快速解析，翻轉你的金融科技新體驗。台新金控持續運用AI工具全方位賦能，並建立AI治理規範與控管措施，積極建立可信賴、負責任的AI系統。

為將AI實力具體而生活化的呈現，台新金控將展示區分為５大主題亮點，亮點1：「用心跳寫歌」只要感應使用者的心跳，即可生成貼近「心聲」的一段歌曲，有助於民眾理解生成式AI如何融入生活層面；亮點２：台新金控領先業界自主建置的大型語言模型「台新腦」更首度運用在智能客服領域，以擬真化、口語化的方式，將金融知識化繁為簡，拉近與客戶的距離。不僅如此，民眾現場拍照交由「台新腦」影片生成模型，便可自動生成專屬的20秒Q版人形影片，吸引許多民眾到場實測下載。

▲內建人工智慧(AI)的台新金控就在FinTech Taipei 2024台北金融科技展中大秀實力，台新銀行副董事長尚瑞強(中)、台新金控資訊長孫一仕(左)、台新銀行數位金融處資深副總黃天麟(右)共同出席。

亮點３：「智慧金融」呈現出台新銀行、台新人壽與台新證券結合AI的各項服務成果。台新人壽運用AI機器人，協助客戶透過對話即可填寫表單，體現出AI是如何融入日常金融服務中；台新銀行運用Chat GPT 4o語言模型結合時下熱門的MBTI設計出趣味問答，使用者可快速得知自己的個人特質，進一步獲知適合的Richart金融產品與Richart Life點數服務，感受全方位的便利生活金融服務；台新證券數位投資工具「台新Woojii APP」具備智慧選股功能，透過簡單的測驗就能推薦民眾適合的投資策略。「綠色永續數據庫平台」則是整合ESG新聞、永續報告書、漂綠新聞及已揭露的企業ESG風險態樣等數據，以生成式AI分析企業ESG作為製成生成視覺化報告，協助企業達成永續經營的目標。

亮點４：以「智能永續」為主軸，設置由台新銀行與知名風險評估暨解決方案機構(Moody's)共同合作導入數位技術蒐集資料，透過「智慧型徵信報告服務模組」可簡化流程、提升效率，掌握客戶各項訊息及變化，以監控授信品質與風險管控，逐步落實至金融服務中，台新「AI智慧通」，便將AI導入企業網路銀行的智能客服中，提供企業客戶全新的數位體驗，更挹注「SME綠色金融服務平台」快速回應客戶需求，升級金融服務體驗。

集結多項生產工具的亮點５「資訊生產力」區，有台新銀行運用AI偵測及大數據分析建立防詐機制，「戰神模型」正是防詐核心，協助實體分行及數位通路建立防詐網路，一同守護客戶的資產；「程式撰寫助手」則可加快程式編寫速度，減少重複性工作進而提高生產力，還有「辦公室軟體協作工具」一起協助員工減輕負擔、提高工作效率。

台新金控運用大數據分析發現，逾6成的台新銀行客戶曾使用QR Code無卡提款，為滿足客戶需求，台新銀行攜手財金公司推出「跨行QR Code」無卡提款服務，將服務自台新銀行帳戶擴大至他行客戶也可使用，民眾於財金公司展區即可體驗「台新ATM QR Code無卡提款」。台新金控致力成為客戶的「智慧好夥伴」，將持續運用AI工具全方位賦能，攜手合作夥伴一同增進工作效率、服務升級，共同打造美好金融生活。

