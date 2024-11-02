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全球最妖股！　單日飆漲6692635%

近日，印度股市中一支名為「Elcid Investments」的小型股，單日股價忽然暴漲6.69萬倍，一舉成為印度市場上股價最高的公司。（示意圖／翻攝pixabay）

▲近日，印度股市中一支名為「Elcid Investments」的小型股，單日股價忽然暴漲6.69萬倍，一舉成為印度市場上股價最高的公司。（示意圖／翻攝pixabay）

圖、文／CTWANT

近日，印度股市出現神奇的一幕！一支名為「Elcid Investments」的小型股，單日股價忽然暴漲6692635%（6.69萬倍），股價從3.53盧比（約新台幣1.34元）飆升至23.625萬盧比（約新台幣8.97萬元），總市值接近500億盧比（約新台幣189.8億元）。不僅一舉成為印度市場上股價最高的公司，也刷新了全球股價單日漲幅的最新紀錄。

綜合印媒報導，埃席德投資公司（Elcid Investments）是一家總部位於印度孟買的非銀行金融公司（NBFC）。該公司的業務主要圍繞股票、債券、共同基金和其他金融資產的投資業務。該公司與印度最大的塗料公司「亞洲塗料」（Asian Paints）關係密切，亞洲塗料創辦人持有該公司75%的股份。其他主要股東則包括Hydra Trading（9.04%） 和3A Capital Services（3.34%）。

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印媒指出，Elcid的股價長期以來都低得異乎尋常，自2011年以來的十多年間，股價始終在3.5盧比上下徘徊，但其每股的帳面卻高達58.5萬盧比（約新台幣22.2萬元）。這巨大的差距讓大多數股東不願意以極低的價格出售他們手中的股票，也導致這支股票多年來幾乎無人所知，也毫無交易量。

然而，印度監管部門的干預，促成了Elcid股價的暴漲。此前印度證券交易委員會（SEBI）要求孟買證券交易所進行一次「特別價格發現（(Price Discovery）會」，用來發掘出像Elcid這樣股價嚴重低於帳面價值的控股公司，並且為他們重新估值。

為此，孟買證交所與印度國家證交所為這些公司組織了一場特別認購拍賣會，會議中允許沒有通常價格區間的交易，用來提高流動性並且協助這些股票的價格接近其帳面價值。正是在這場特別競價會議上，Elcid的股票價格大幅飆升，其他受惠的公司還包括Nalwa Sons Investments、TVS Holdings、Kalyani Investment Company、SIL Investments、Maharashtra Scooters、GFL等。

另一方面，眾多媒體都指出，10月以來印度股市表現堪憂，截至10月29日的一個月裡，外國機構淨賣出了價值超過100億美元的印度股票。目前，外資仍源源不絕地從印度股市流出，進入估值更便宜的中國等股票市場。不少分析家認為，鑑於印度股市的高估值，以及世界第二大經濟體中國可能復甦的前景，目前外資對印度股票的拋售可能會持續下去。

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