美科技巨頭財報持穩　法人稱：半導體旺季行情可期

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國科技巨頭陸續公布財報，第4季半導體產業旺季行情可期，AI仍是市場主旋律，布局成長性高的台股ETF，可望搭上產業成長列車，中信投信表示，美國經濟遠較預期強韌，雖有總統大選不確定性因素存在，但截至目前為止，大型企業公布財報其實優於市場預期，即便美股近期出現獲利了結潮，不過大型企業仍表示將擴大資本支出，持續布建AI基礎建設。近期台股雖有回檔，但在台積電（2330）法說唱旺後市下，已先為台股打了強心針，回檔反而是提供投資人進場布局的機會。



國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體（00891），自2021年5月28日上市至今，已配息12次，即將迎來第13次配息，截至10月25日集保統計，00891規模達192.8億元，而受益人數則來到116890人，是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF。00891於11月進行成分股調整，新增家登（3680）、中砂（1560）、矽力（6415），剔除新唐（4919）、華邦電（2344）、愛普（6531）。

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經理人張圭慧表示，家登、中砂都屬於先進製程概念股，其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭，而中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI半導體供應鏈前景看俏，趁近期台股波動之際，低階卡位或定期定額布局，有機會掌握下一波反彈牛勢。

而中信成長高股息（00934）10月進行成分股調整，新增、移除各13檔，持股新增廣達（2382）、可成（2474）；加碼華碩（2357）、國巨（2327）、群電（6412），都是受惠AI PC供應鏈的科技廠。在半導體股方面，則換上群聯（8299）、南電（8046）；加碼力成（6239）、聯詠（3034）等AI題材的半導體供應鏈，部分股票正處於低基期，成長潛力看好。

張圭慧指出，「護國神山」台積電在法說上已強調，AI需求仍強烈，AI無泡沫化的疑慮；而最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

