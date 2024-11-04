配息兩樣情！00878小漲　00929跌逾1%拉回

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股人氣ETF配息成績揭曉後市場反應兩極，擁有145萬股民的國泰永續高息（00878）維持每股配息0.55元高配息水位，今（4）日開盤小漲，早盤最高來到22.91元，上漲0.14元或0.61%；復華台灣科技優息（00929）每股配息縮水到0.11元，早盤下跌逾1%拉回，最低來到18.2元。

00878今年前三次分別配出0.40元、0.51元跟0.55元，配息金額一路向北激勵投資人信心，第三季每受益單位配發0.55元中，股利所得占比34.43%、利息所得占比0.12%、收益平準金占比7.27%、已實現資本利得占比58.18%，除息交易日為 11月18日，最後買進日為11月15， 收益分配發放日12月12日。

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擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖00929日前公告11月配息，每股配發0.11元，為今年第3次縮水，此次配息除息日11月19日，最後買進日11月18日，配息金額預計12月13日入帳。

00929今年4月配發每股史上最高0.2元之後，5月、6月都維持相同水準，7月、8月配息縮減至0.18元，9月每股配息0.16元，10月配息0.14元，11月配息0.11元。

