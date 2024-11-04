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商總舉行金商獎頒獎典禮　輝庭、敦德雙雙獲頒優良商人

▲▼商總舉行金商獎頒獎典禮。（圖／商總提供）

▲自動化生產設備商輝庭企業董事長蔡長銘獲頒「優良商人」。（圖／商總提供）

記者高兆麟／綜合報導

中華民國全國商總日前舉辦第78屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，其中自動化生產設備商輝庭企業及汽車空調電裝品廠敦德雙雙獲得象徵企業家最高榮譽的「優良商人」。

經濟部次長陳正祺對全國商業總會在理事長許舒博領導下的貢獻表示讚揚，並感謝理事長在促進產業國際化和高值化方面的努力。他指出，優良商人是對企業品牌的最高肯定，強調得獎者在公益及創新商業模式上表現卓越。陳次長呼籲，業界面對全球經濟挑戰，需加強技術與商業創新，並承諾經濟部將全力支持企業在國際舞台上展現新格局。最後祝願活動圓滿成功，與會者身體健康、事業順利。

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至於象徵企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆獲獎的董事長蔡長銘於1989年成立輝庭企業，總部位於台中市，擁有四座工廠，配備全自動生產設備，強調專業分工和一貫化生產。公司獲得ISO9001和14001認證，並通過STR、SGS等第三方評鑑，建立客戶信心。輝庭在產品設計上持續創新，擁有超過300項國內外專利，產品遍及全球100多個國家。

▲▼商總舉行金商獎頒獎典禮。（圖／商總提供）

▲汽車空調電裝品廠敦德總經理黃建勳獲頒「優良商人」。（圖／商總提供）

另外，敦德（duright）專注於汽車空調電裝品五十年，自2006年由總經理黃建勳接班後，成功逆向結合低毛利的電子業與低產值的汽車零件業。黃建勳運用科技業經驗，透過電子業PM Team與汽車零件Sales Team，將劣勢轉化為「Made in Taiwan」及「Advanced Electronics Products」兩大優勢，並以鼓風機控制器為核心產品，北美市占率第一，獲得多家上市公司合作，成為汽車售後市場的重要供應商。
 

關鍵字： 商總

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