3倍薪挖角台積電工程師！華為「白手套公司」覽才內幕曝

▲台灣和大陸之間的半導體競爭已從技術升級為人才之戰。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

近日，有台灣半導體人才頻頻受到大陸公司的挖角。據《法國世界報》報導，華為正積極通過獵人頭公司，試圖挖角台積電等台灣半導體公司的人才，吸引他們前往大陸工作。前台積電工程師Chloe Chen透露，自己經常收到來自大陸招聘機構的邀約，幾乎每3個月就有人詢問她是否願意到大陸工作，這些招聘信函都是華為授權的招聘機構發出。對此，Chloe Chen表示，她選擇不回應這些邀約，因為她仍偏好為台灣和美國企業效力。

據日媒報導，隨著美國對華為的制裁，台積電已停止供貨給至少2家與華為有潛在聯繫的晶片開發商。不過華為仍可能透過其他途徑，採購到台積電的先進晶片技術。華為「昇騰910B」處理器就被發現內建台積電的7奈米製程產品，這表示華為可能通過「白手套」代購方式繞過禁令，取得台灣先進晶片技術。

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隨著半導體技術的發展，半導體開發工程師的價值也越來越重要。Chloe Chen是一位專精於微晶片封裝的專家，曾在台積電任職的她，目前受聘於一家在台生產的美資公司。儘管大陸的競爭對手頻頻向她拋出橄欖枝，Chloe Chen仍然認為在台灣和美國企業工作更具吸引力。

《法國世界報》指出，如果Chloe Chen選擇赴大陸工作，可能面臨無法再受聘於台灣或美國企業的風險。台灣法務部調查局已加強調查，防範商業機密流失。特別是針對一些以數據分析公司名義，實則挖角台灣科技人才，這些企業提供的薪資有時高達台灣的3倍，調查人員懷疑這是為了大陸的利益，要竊取前雇主的商業機密。

台積電雖然用高薪留住人才，但面對大陸的強力招攬和工程師的高壓環境，如何鞏固本土人才成為重大挑戰。台灣業界也開始向印度招募工程師，應對本地技術人力不足的問題。例如一位來自印度的工程師Suchandra Chakraborty已在新竹工作超過15年，Suchandra Chakraborty表示自己剛來的時候外國人很少，新竹只有一家印度餐廳，但現在印度餐廳已經開了7、8家了。這也說明台灣正在逐步加強與印度的技術合作，保障台灣在半導體領域的國際競爭力。

美國和歐洲也在加速推動半導體供應鏈的多元化。目前台積電已在亞利桑那州設廠，德國政府也補助台積電50億歐元在當地建設新廠。

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