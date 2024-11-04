台灣金聯董座施俊吉遭拔喊「擋人財路」　官股人事令周三照行

▲台灣金聯資產管理股份有限公司董事長施俊吉資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣金聯董座施俊吉任期還有2年，但上周突遭通知撤換職務，今（4）日施俊吉出面發聲，指「合理懷疑擋人財路」才被換掉，呼籲行政院「不要羅織罪名」，財政部、合庫金（5880）子公司合庫銀相關主管皆向《ETtoday新聞雲》表示，11月6日（周三）換人的人事令至目前為止沒有變，會照行。

施俊吉的台灣金聯董座職務異動，預定在合庫銀董事會確認更換法人董事代表後生效，2天後交接，內定新任台灣金聯董座由前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董座。



對此施俊吉指出，接到財政部致電指「（董座換人）公文已發出」但卻沒有說出換人的道理，由於深知人事安排決策在行政院以上層級，因此沒有為難財政部。

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現年69歲的施俊吉過去素有「小英政經團隊國師」的封號，施日前對雲林北港工業區標售底價不肯讓步，引發外界聯想是遭拔官的導火線。

對此施俊吉表示，這塊土地是台灣金聯最大的一塊地，不能被賤賣，他一世清白，並且向財政部、府院喊話：「之後不要羅織我的罪名」。另施俊吉也表示，他在台灣金聯的任期還有2年、且公股團隊中年齡比他大的人尚有人在。

熟知公股人事安排主管指出，泛公股股權代表若不是獨立董事，向來沒有「任期保障」的說法，人事任命內部有決策調度的權力，近期兆豐金前董事長雷仲達轉任金融研訓院董事長、合庫金董事長董瑞斌調派兆豐金董座一職，都是公股人事靈活調度的例子，「不是放在那裡都不會動」安排轉換也不一定會說明調整的理由。