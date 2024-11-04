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Zettabyte緯創「取得是方LY2產能」　AI資料中心明年上半年啟用

▲是方電訊攜手Zettabyte建置台灣首座「超大規模AI資料中心」。圖為是方LY2資料中心照片。（圖／是方提供）

記者楊絡懸／台北報導

亞洲AI資料中心軟體系統廠商Zettabyte（智百特）繼與緯創（3231）進行策略聯盟之後，4日再宣布與台灣資料中心供應商是方電訊（6561）結盟，共同在台灣建置首座「超大規模AI資料中心」（Hyperscale AI Data Center），預計2025年上半年啟用並提昇台灣AI技術格局。

Zettabyte表示，與緯創、是方達成三方合作，積極與策略夥伴共同建置台灣第一座超大規模AI資料中心，其中，與是方結盟將可確保Zettabyte在是方全新資料中心LY2能取得充裕的電力容量，試點階段預計將先獲得300萬瓦規模，未來視情況增加。

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由於市場對Zettabyte的先進AI解決方案的需求強勁，已有眾多客戶等待使用，Zettabyte將儘快於2025年上半年推出尖端的AI運算服務，運用Zettabyte先進的運算效率，不僅在用於衡量處理器運算能力的模型浮點（FLOPS）的利用上更為高效，同時實現更低的功耗，以達成全球最低的電力使用效率（PUE）。

Zettabyte開發出獨特的Zware GPU軟體解決方案，能讓AI工作負載在多個GPU、伺服器和資料中心間執行，不僅有效提升運算效率，也能大幅減少用電量，尤其適用於運算數量大的輝達（NVIDIA）H100及更先進的GPU，可作為未來台灣發展AI資料中心最佳的節能解決方案。

Zettabyte董事長邰中和表示，Zware正在推進超大規模、節能與高效能的AI運算到全新的境界，讓客戶能以更少的時間和能源達成更多目標，將效能與永續完美結合；透過Zware達成的效率，可以直接節省電力，成為市場上最高效能的AI資料中心供應商。

邰中和進一步表示，藉由運用是方的新資料中心LY2的容量，Zettabyte不僅要擴展營運規模，而且要以領先業界的效能和永續來實現此一目標。Zware結合緯創的客製化硬體和Zettabyte的液冷技術，將AI的效能推向新的高度，同時大幅降低資料中心營運對環境的衝擊。

▲Zettabyte董事長邰中和。（圖／Zettabyte提供）

▲Zettabyte董事長邰中和。（圖／Zettabyte提供）

此外，根據規劃，這將是台灣首個全面轉換為液冷（liquid cooling）技術的超大規模資料中心，能優化冷卻流程並大幅降低耗電量。傳統氣冷系統需消耗大量能源來維持高效能伺服器的最佳溫度，相較之下，Zettabyte的液冷技術設計能更有效地吸收並散熱，讓資料中心以更低的能耗運作。

是方總經理劉耀元表示，液冷技術將改變AI資料中心的遊戲規則，是方對降低能源消耗的承諾不僅是為了符合產業標準，更是為了樹立永續發展的新標竿。透過採用液冷技術並運用Zettabyte的專有軟體，可以降低冷卻成本，且大幅減少營運對環境的影響，同時提供無與倫比的AI運算能力。

Zettabyte與緯創進行策略聯盟，提供客製化的硬體配置，以因應AI工作負載的獨特需求。緯創在提供高效能、節能硬體方面的專業技術，將進一步強化Zettabyte的能力，讓先進的硬體與軟體系統得以完美整合，達到最佳效能。

Zettabyte表示，與緯創的合作不僅將帶來領先業界的伺服器硬體配置，也將為節能運算樹立新的標準。新的伺服器配置是專為支援Zettabyte的液冷技術而開發，並將在是方LY2資料中心進行實測，以確保符合Zettabyte所要求的嚴格效能與效率標準。

緯創董事長林憲銘也指出，與Zettabyte合作開發最新的伺服器配置，能夠針對AI特定工作負載向硬體進行精細調整，確保效能發揮極大化，同時將耗電量降至最低。

關鍵字： 資料中心AI是方電訊Zettabyte緯創

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