聯發科小金雞ITH-KY 26日上市　14日起開放申購

▲ITH-KY董事長梁公偉。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

聯發科旗下小金雞ITH-KY（6962）上市前公開承銷，對外競價拍賣28,799張，競拍底價34.48元，最高得標張數3,700張，暫定承銷價39.65元。競拍時間為11月6日至8日，11月12日開標；11月14日至18日辦理公開申購，11月20日抽籤，暫定11月26日掛牌。

ITH-KY原先是驅動晶片設計大廠奕力，後來被併入聯發科旗下晨發公司後，於五年前獨立，旗下產品目前廣泛被應用於智慧型手機、平板電腦、筆電、車載、工控及穿戴電子等領域，不論搭配的顯示屏採用LCD或是OLED技術，相較於同業，ITH-KY可提供更完整覆蓋的產品線。

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ITH-KY2023年全年營收為新台幣223.98億元，稅後淨利11.02億元，EPS 3.5元；2024上半年營收為112.53億元，稅後淨利15.3億元，EPS 3.11元；1~9月累計營收171.19億元，年增3.63%。

ITH-KY並持續推出新一代顯示驅動及觸控技術產品，隨著手機顯示主流的轉換以及AI PC滲透率的提高等因素帶動下，都將挹注ITH-KY的產品線成長、營運動能持續增強。

根據第三方市場研究機構的預測，2024年AMOLED顯示驅動IC的需求將恢復增長17%，其中智慧手錶、IT應用及智慧手機的AMOLED需求將是主要動能，隨著大尺寸應用的高解析度滲透率提升，整體顯示驅動IC市場將持續保持增長態勢。ITH-KY憑藉其技術優勢，並與中國面板廠、手機領導品牌密切合作，同時提供OLED DDI與OLED TP手機完整解決方案，未來在AMOLED高階顯示應用市場的發展動能備受市場期待。

ITH-KY的筆電驅動IC出貨量位居全球第二（2023年），並在全球前五大筆電品牌的主要機種中量產。新產品筆電觸控屏幕晶片在2024年取得MPP 2.6認證後，陸續在全球前五大筆電品牌量產獲得不錯的評價，掌握AI PC導入觸控螢幕的商機紅利，未來將為筆電產品線新添成長動能。

在車載部分，公司針推出觸控與顯示整合晶片（TDDI）、支援高解析度的大尺寸觸控顯示技術（LTDI）及OLED驅動產品，產品線完整性領先同業。ITH-KY表示，車用市場的穩定成長，帶動了車載面板需求增加，尤其在智慧化、自駕化和聯網化的趨勢下，車用顯示器的單位使用量逐步提升，並向大尺寸、高解析度和多螢幕整合的方向邁進。

ITH-KY所開發的車載晶片更是領先同業取得ISO26262公司流程與產品（ASIL B）雙認證，能滿足自駕車與智慧座艙的高安全性要求。同時，晶片設計可整合環境光資訊以提高自適應顯示效果，並在溫度控制、防水能力及厚蓋板支持等方面的表現優於同業，進一步鞏固在車載應用領域的技術領先地位。

展望未來，伴隨著智慧生活、5G網路、AI（人工智慧）、智能車艙和人工智慧物聯網（AIoT）等新興技術的快速發展，顯示屏幕是人機互動中，最為普遍而重要的介面，作為全球LCD與OLED DDIC領導廠商之一的ITH-KY，將以多元完整的產品線布局，在全球觸控與顯示驅動IC領域，展現出強大的技術實力和市場影響力，