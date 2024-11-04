台美產業合作！達明機器人攜手美商AMET　打造AI焊接協作機器人

▲達明機器人展示與美國智慧焊接技術領導商AMET攜手合作的「TM AI焊接協作機器人」。（圖／達明機器人提供）

記者楊絡懸／台北報導

廣明（6188）旗下子公司達明機器人（4585）於4日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」，展示與美國智慧焊接技術領導商AMET攜手合作的「TM AI焊接協作機器人」。

達明機器人執行長陳尚昊與AMET總裁施韋默（Don Schwemmer），邀請經濟部產發署主任祕書林德生、愛達荷州州長李睿德（Brad Little）、美國在台協會商務官柯思遠（Kris Kvols）及經濟部台美產業合作推動辦公室執行長林昭憲，擔任揭幕嘉賓，共同見證這項跨國合作的技術突破。

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此次合作，建立台美AI機器人產業應用合作平台——達明機器人提供智慧焊接解決方案，目前已導入造船業、機場航廈大型鋼構建材焊接，以及離岸風電等高精度需求領域，以應對全球焊接技術人才短缺的問題；美商AMET則深耕智慧焊接技術，服務航太、造船、能源及汽車等重工業領域，知名火箭製造商也採用高效的焊接解決方案。

透過整合TM AI焊接協作機器人以及AMET的先進自動化焊接技術，雙方將攜手搶攻全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作焊接技術的應用。

事實上，TM AI焊接協作機器人有3大技術亮點，一是「簡易操作介面」，操作直觀，無需程式背景即可上手，有效提升產線效率；二是「高機動性設計」，輕巧、無需傳統安全圍欄，靈活適應多種工廠環境，減少空間和人力需求；三是「多軸同步控制」，先進的控制系統適合複雜管道焊接，大幅提升焊接品質。

達明表示，此次成果不僅展示達明機器人與AMET在AI焊接領域的技術融合，也代表台美AI機器人產業在全球市場的共同拓展，雙方將持續強化台美供應鏈的產業應用，並透過領先的技術為全球自動化焊接市場帶來高效、靈活的創新解決方案。