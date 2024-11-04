聯邦快遞亞太地區購物節調研顯示　配送為消費者滿意度關鍵

▲聯邦快遞調查研究顯示亞太地區企業與消費者對購物季高度樂觀。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

在購物節如火如荼進行之際，全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞揭曉了針對今年亞太地區購物節的最新調查研究結果，70%的中小企業預計今年購物節的銷售額將同比增長，近80%的企業認為增長將主要來自亞洲市場，尤其是東南亞市場，而配送成為影響消費者滿意度的關鍵因素。

這項調查研究於今年10月展開，覆蓋了來自12個亞太地區市場200家中小企業和300位消費者，旨在瞭解他們對購物節的預期、購買的動力和顧慮，發掘在購物旺季塑造消費者行為的關鍵趨勢。

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調查研究顯示，這種樂觀態度反映了整體市場趨勢，即得益於數位技術應用和跨境貿易發展，東南亞電子商務市場2024年實現了雙位數增長。此外，亞洲的區域內貿易持續迅猛增長，預計2030年將超過13.5萬億美元。

中小企業的主要增長機遇包括：

超過半數(57%)消費者更喜歡在電商平台購物，70%消費者的動力來自於購物節的大量折扣和促銷活動。

對於消費者而言，「免運費」仍然是提升購物體驗和驅動購買決策的關鍵因素。消費者同樣也希望能在下單後2-3個工作日內收到貨物，並擁有方便快捷的配送方式選項。

消費者希望企業開發更多具備永續性的線上購物方式。消費者選購禮品時願意為永續性的包裝額外付費，這也使得提供永續性選項的企業更容易從競爭激烈的電子商務市場中脫穎而出。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華表示：「亞太地區的送禮旺季從耶誕節前一直持續到農曆新年，為期數月之久。當前，跨境電商持續迅猛發展，電商賣家正在加緊籌備，力求在此節假日銷售旺季提高銷量，尤其是中小企業。聯邦快遞憑藉覆蓋廣泛的物流網路以及智慧、直觀的數位化解決方案，幫助企業為消費者提供卓越的購物體驗，並確保節假日物流通暢，從而在競爭激烈的市場中贏得機會。

除了節日折扣和促銷，配送服務也是影響消費者購物體驗的關鍵因素。65%的受訪者表示，「免運費」會促使他們最終決定購買。但配送延誤仍然是消費者的一大顧慮，54%的消費者認為這是購物旺季的首要問題。多達60%的消費者希望能在下單後2-3個工作日內收到貨物，而45%的消費者則優先考慮便捷的配送方式，認為這可以大幅提升購物體驗。

為滿足消費者期望，聯邦快遞國際電商逸(FICP)等電子商務配送服務可協助電商賣家將貨物運送至亞太和歐美市場。這項經濟且高效的國際配送解決方案通常可在1-3個工作日內交付大部分貨物，滿足消費者對快速配送的需求。

聯邦快遞深知最後一公里配送的關鍵性，其亞太地區網路包括約26萬個智慧儲物櫃，無論客戶居家與否，都能提供安全的收件地點。此外，可定制的「最後一公里」派送選項和客服服務、以及通過FedEx Delivery Manager International和圖片送達證明（Picture of Proof Delivery）等數位化工具提供便捷的追蹤服務，也確保著消費者的貨件遞送至指定地點。

在競爭激烈的電商市場，提供永續選項的企業所擁有的機會正日益增加。近半數(47%)的中小企業認為客戶會在網購體驗中追求永續性與速度的平衡，而多達88%的消費者表示，希望企業開發更多具備永續性的線上購物方式，從而創造獨特的優勢。

此外，消費者更青睞優先考慮永續性的企業，這說明環保舉動可以顯著提升品牌忠誠度。超過四分之三(77%)的消費者選購禮品時願意為具備永續性的包裝額外付費，顯示出支援環保的強烈意願。

調查研究顯示，對於希望拓展電商業務的中小企業而言，永續性已不再是可有可無的加分項，而是消費者決策過程中不可或缺的一環。中小企業可以通過評估其供應鏈並利用數位工具制定明智決策，例如FedExR Sustainability Insights工具可以幫助企業計算貨件運輸期間的歷史碳足跡，為其排放報告提升便捷性和透明度。

這次線上調查研究由Milieu Insights於2024年10月展開，覆蓋亞太地區的12大市場，包括澳大利亞、中國大陸、中國香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、中國臺灣、泰國和越南。受訪者包括200家從事跨境電商業務的中小企業和300位活躍的線上購物消費者。