快訊／台積電跌10元至1030　台股開盤下跌95點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（5日）以22870.11點開出，指數下跌95.28點，跌幅0.41％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）下跌2元至212元；廣達（2382）下跌3元至310.5元；陽明（2609）上漲0.4元來到68.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.46元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌257.59點或0.61％，收在41794.6點；標準普爾500指數下跌16.11點或0.28％，收5712.69點；那斯達克指數下跌59.94點或0.33％，收在18179.98點；費城半導體指數下跌27.43點或0.55％，收4973.99點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41794.6
|▼257.59
|▼0.61%
|S&P500
|5712.69
|▼16.11
|▼0.28%
|NASDAQ
|18179.98
|▼59.94
|▼0.33%
|費城半導體指數
|4973.99
|▼27.43
|▼0.55%
資料來源：證交所
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