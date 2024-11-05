快訊／台積電跌10元至1030　台股開盤下跌95點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（5日）以22870.11點開出，指數下跌95.28點，跌幅0.41％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）下跌2元至212元；廣達（2382）下跌3元至310.5元；陽明（2609）上漲0.4元來到68.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.46元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌257.59點或0.61％，收在41794.6點；標準普爾500指數下跌16.11點或0.28％，收5712.69點；那斯達克指數下跌59.94點或0.33％，收在18179.98點；費城半導體指數下跌27.43點或0.55％，收4973.99點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41794.6 ▼257.59 ▼0.61% S&P500 5712.69 ▼16.11 ▼0.28% NASDAQ 18179.98 ▼59.94 ▼0.33% 費城半導體指數 4973.99 ▼27.43 ▼0.55%

資料來源：證交所