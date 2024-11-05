世界先進Q3每股賺1.29元　二度上修今年資本支出

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（5）日舉行法說會，並公佈第三季營運報告。世界先進第三季合併營收約為新台幣118.04億元，歸屬於母公司業主淨利約為21.29億元，每股稅後盈餘約為1.29元。



世界先進表示，與上一季營收110.65億元相較，第三季營收約增加6.7 %；歸屬於母公司業主淨利約為21.29億元，上一季為17.98億元。隨著整體客戶的需求持續成長，第三季晶圓出貨量較上季增加約10%，產品平均銷售單價約略持平，毛利率增加3個百分點至29.0%。整體而言，第三季營運表現符合7月30日公司提供的業績展望。

世界先進財務長黃惠蘭表示，由於季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整，預計2024年第四季晶圓出貨量將季減約 10%至 12%之間，產品平均銷售單價將季增 3%至 5%之間，毛利率將約介於 27%至 29%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 3%至 4%之長期合約收入。

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在資本支出規劃方面，世界先進總經理尉濟時則表示，為因應擴充12吋晶圓廠，預期今年資本支出50億元，較先前預估的45億元要多，這也是今年第二度上修資本支出。