中美晶子公司續興與華邦電子簽約 30年全天候供應共48億度綠電

▲中美矽晶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

華邦電（2344）與中美矽晶集團（5483）旗下再生能源售電業「續興股份有限公司」於今日分別召開董事會，通過再生能源購售電長期契約，預計自第三階段區塊開發第一期案場完工起，由續興轉供離岸風電及太陽光電予華邦，雙方攜手展開30年、共約48億度（kWh）的綠電購售長期合作。

本次合作是華邦與續興邁向淨零永續的重要一步，此合作案更成為全台灣首宗由售電業販售離岸風電予國內企業的代表性交易，不僅標誌續興在再生能源領域的重大創新與突破，也顯示華邦作為國內首家向售電業購買離岸風電的企業，在淨零路徑上邁進所展現的決心。

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華邦近年來積極投資潔淨能源事業、透過與再生能源發電業者簽訂企業購售電合約、自建屋頂型太陽能等多元方式取得綠電，此次華邦首度購買離岸風電，進一步實踐再生能源的應用。同時也推動碳盤查及全員減碳文化，鼓勵員工及供應商共同節能減碳，在追求企業成長的過程，也同時兼顧降低對環境的衝擊，落實永續發展目標。

續興是中美矽晶旗下專注於綠色能源開發的子公司，透過結合中美矽晶在太陽能產業的深厚經驗與領先地位，續興致力於提供全方位的綠色服務，包括規劃開發多元再生能源、整合買賣雙方需求，建立完整的綠電採購方案，是企業實踐永續策略的最佳夥伴。中美矽晶的子公司環球晶圓在半導體供應鏈與上下游建立的深厚關係，也是促成這一雙贏合作的關鍵原因之一。

華邦與續興此次合作不僅涵蓋離岸風力發電，亦延伸至太陽能的供應。續興藉由離岸風電與太陽能的風光互補特性協助華邦滿足企業全時段的綠電需求，續興每年將為華邦提供1.6億度綠電，若以一個家庭的年用電量3600度計算，可供超過4萬戶家庭一整年的用電。此項綠電採購案預計可協助華邦電每年降低約8萬噸的二氧化碳排放量，30年累計減排量可達240萬噸，這將使華邦在永續發展與淨零碳排目標上邁進一大步。

華邦董事長焦佑鈞表示：「此次與續興的合作，不僅是華邦在再生能源布局上的重要里程碑，更是華邦實現永續發展提供重要助力。這次與續興長達30年的長期合作彰顯了華邦對企業社會責任的高度重視，並呼應華邦邁向淨零排放的承諾。」

中美矽晶暨續興董事長徐秀蘭補充：「中美矽晶持續拓展再生能源事業布局，專注於整合綠電買賣需求的續興事業規模日益增長，以多元化的綠電供應為客戶提供靈活且高效的綠電解決方案。這不僅有助於客戶達成永續發展的目標，也強化了我們在台灣再生能源市場中的角色。這次與華邦的合作標誌著重要里程碑，中美矽晶與續興將以此為契機，繼續創新與突破。」