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進口櫃超重是運具加貨櫃合計　強制貨櫃減重後仍可能超重

▲全球主要貨櫃場現在都是堆滿貨櫃，疏散不易。(圖／港務公司提供)

▲貨櫃計算超重是運具也要計算在內，因此光篩檢貨櫃是否超重無法解決問題。(圖／港務公司提供)

記者張佩芬／台北報導

進口櫃超重問題困擾了相關業者數十年，在高速公路局設置動態地磅系統，且規定逃磅罰9萬元後，讓問題變得更複雜，航港局雖然表示將透過警示系統篩檢超重櫃並強制拆櫃分裝，但因計算超重是運具(曳引車頭+半拖車)+貨櫃(貨櫃本身重量+貨物)的重量，而運具部分不同車款會有不同重量，光篩檢貨櫃加貨物的重量，還是有可能違規超重。

另在高速公路局透過動態系統通知，貨櫃車駕駛要在24秒之內確認自己的車是否需要過磅，有嚴重行車安全疑慮，何況駕駛人經常換開不同車，不見得能記得車號，汽車貨櫃運輸同業公會全國聯合會秘書長李昭功今(5)日表示，該會已向交通部長陳世凱提出陳情書，希望該部旗下航港局、公路局與高速公路局能夠共同負起責任，並配合世界潮流修訂法規，確實解決相關問題。

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公會在發給會員的說明中指出，航港局承諾進口櫃的部分，一定會提供貨櫃重量資料，而出口的部分拖車業一定要從貨主端取得貨櫃重量，在遵守道路交通安全規則、維護行車安全的大原則下，自主管理，超重的話，就要拒載，不可勉強。

另20呎貨櫃用40呎半拖車來承載事，雖104年2月10日公路總局曾有同意在案，但當時的公文，有很多模糊的地方，好像只有考量進口20呎超重貨櫃的運送，CY櫃(整櫃貨)並沒有在被許可的範圍之內，交通部路政司應公會要求有答應考慮要修改。

而貨櫃要「置放於拖車固定聯結及配重平穩妥適原則下，…得裝載於40呎貨櫃半拖車行駛」乙節，因公文上沒有很明確的指示，以致貨主，常以裝卸貨方便為由，要求放在後擔，站在行車安全的考量實有疑慮，因而造成我運輸業者極大的困擾，希望能修正並加以明確指示，路政司原則上同意修正。

至於貨櫃之最大承載重量，因世界潮流之進化，20呎己至30.48公噸、40呎32.5公噸、45呎甚至高達36公噸，建議交通部應適當的修正道路交通安全規則第38條附件11的部分細節。

另有報導指出，高公局為了協助台灣出口業度過景氣寒冬，動態地磅篩選機制，執行的標準以車頭噸數為基值，並且給予20％的浮動空間；但公會指出，20%只是高公局在國道上動態地磅的篩檢系統標準放寬而已，限重還是維持在原來的規定，很多業者被誤導，以為高公局已經放寬規定，會造成貨主跟運輸業者間的麻煩跟糾紛。

公會表示，貨櫃拖車業者非常注重行車安全，並且絕對支持政府政策，但對超重問題，雖多年來會一再陳情，尚有部份未能釐清的因素存在，尚待解決，公會訴求「源頭管制」和「轉歸責機制」，絕對不是為了要逃避過磅。

公會綜合業界關心的重點是：

(1)20呎、40呎貨櫃的限重是多少?

(2)貨已裝在船上，船還在海上，進口後怎麼處理?

(3)CY超重櫃，是否可申請超重臨時通行証?

(4)20呎櫃限重，對整體產業造成的影響，對進口會提升國內物價，對出口，會削弱台灣產品在國際上的競爭力。

(5)ISO TANK因承運液體物，受自由液面之影響，如果低於80%，其運送危險性高。

主要是有些實務問題需要釐清，例如CY櫃從工廠到碼頭、集散站，同意比照進口櫃，20呎可以用有申請臨時超重通行証之40呎半拖車置放於中後擔承運。但對於20呎貨櫃因結構體的承運重量，隨世界的潮流，已演進到30.48公噸，要求修法一事，交通部認為貨櫃之承載重量和道路交通安全法規之規定，是兩回事，為此要求修改法規是不可行的，運輸業者要自行考慮去發展適當運具，來符合陸運法規，才是正途。對交通部的堅持，公會不予置評，但以目前貨櫃運輸業之現況，在短期間要去就範，確實有其難度。

關鍵字： 進口櫃超重運具加貨櫃合計貨櫃減重

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