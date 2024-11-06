各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

▲航商憂川普的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

今年的美國總統大選，被認為對海運市場影響很大，國際海運媒體Splash指出，泰國上市的散裝船船東Precious shipping，在發布第三季財報時指出：「許多民粹主義領導人正在推動去全球化、近岸、友邦和其他扭曲市場的政策。 如果這些領導人當選，他們的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。」

我國法人與海運承攬運送業對於川普如果當選的正負看法都有，貨櫃船公司高階對於如果川普當選對海運的影響，都不願做出預測與分析，不過國際多位知名海運界領袖，提出相當坦率的分析與憂心。

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老虎投資集團(Tiger Group Investments)董事長、全球最大獨立船東賽斯班(Seaspan)聯合創始人格雷厄姆‧波特(Graham Porter)上個月在摩納舉行的海事執行長論壇(Maritime CEO Forum)上表示，「世界正在分崩離析。 我想這就是造成混亂的原因。 我們正處於一個非常不同的趨勢。 這不再是合作，而是獨立的拉動。調動你的資源，自己掌握。」

談到當今「支離破碎」的世界，波特表示，他認為將會有越來越多的監管，越來越多的關稅，越來越多的反貿易立場，可能會有越來越多的國家船隊在本國海軍的保護下運載自己的貨物。

貨櫃船運被認為最容易受到地緣政治干擾的行業，因為它的大部分貨運需求依賴於消費者支出，川普的關稅政策，海洋情報機構Sea-Intelligence分析師寫道「對於貨櫃船運而言，這將意味著短期內對美國的需求提振，因為一些進口商將試圖在任何新關稅出台之前將貨物運進美國。 從中長期來看，這可能會改變一些貿易模式，因為進口商會想方設法調整採購模式，以盡量減少任何關稅影響，他們辯稱，這對航運公司來說不一定是壞消息。這僅僅意味著可能需要調整航運網？以適應不同的貿易流量。

日本海洋網聯(ONE)執行長Jeremy Nixon9月在新加坡舉行的Marine Money活動上表示：貨物將以不同的方式移動，但最終將落入終端消費者手中。雖然這可能意味著中美貿易航線的業務減少，但中國-墨西哥等其他航線正在填補空缺。「世事無常，我們是全球貿易的僕人，我們必須迅速跟上這些趨勢，迅速適應。」

散裝船運是航運業最大的部門，在第一次川普貿易戰中，中國減少了美國穀物的進口。 中國可以通過從巴西進口更多的煤炭來替代，而對凈噸英里的影響最小。Clarksons Platou Securities的數據顯示，在第一次貿易戰中，受影響最大的是散裝貨，尤其是穀物和鋼鐵產品，其次是液化天然氣和液化石油氣；克拉克森的數據顯示，2018年整體航運噸英里增長下降0.5%，2019年又下降0.5%。

在今年的全球主要大宗商品航運會議，日內瓦國際航運大會(Geneva Dry)上，詳細討論了美國總統大選。大宗商品公司托克(Trafigura)首席經濟學家薩阿德‧拉希姆(Saad Rahim)表示，無論結果如何，嚴厲的反華政策可能會繼續下去。他對兩個大宗商品區塊的開發潛力表示擔憂，一邊是俄羅斯、伊朗、印度和中國，另一邊是歐洲、美國和拉丁美洲。

聯合國貿易和發展技術和物流司司長沙米卡·西里曼尼指出，自2017年關稅戰爆發以來，中美貿易一直在下降，中國從美國的進口下降了8%。 她警告說，基於地緣政治原因而非經濟原因的供應鏈多元化可能導致貿易效率下降和供應鏈延長。

可能面臨逆風的領域是航運業的脫碳道路，海洋情報分析人士警告，如果川普當選，國際海事組織目前正在進行的制定新法規和設定全球目標的工作可能會陷入死胡同，反過來，這將加速一種趨勢，即有關航運脫碳的監管必須在當地制定，而不是在全球範圍內制定。

Hartland shipping的分析師在總結明年1月川普可能連任的航運業前景時寫道：「我們能得出的最有信心的結論是，在特朗普2.0執政期間，當今航運市場的波動性和不確定性只會增加。」