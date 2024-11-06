張國煒：我就是靠爸　一事感嘆「外面的兄弟比自己的還好」

▲張國煒今年於公、私領域都是揚眉吐氣的一年。（圖／鏡週刊提供，下同）

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星宇航空上市，對創辦人張國煒來說，是重要里程碑，下階段預計在2027年進駐桃機第三航廈、機隊規模達到47架、貨機陸續到位等，將迎來一波爆炸成長期；但家族風波卻仍無解，雖然父親張榮發遺囑已被法院判決有效，但接下來要如何執行，恐怕還有得吵。

張國煒也提議：「可以將檯面上的現金、股票先進行分配，至於不動產、海外資產比較有爭議的，這後續再協調，不能說放著都不處理。既然現在遺囑被法院判定有效，接下來就好好來處理，大家童叟無欺，事情要弄清楚，給我一個公平就好。」他並喊話，希望遺產紛爭可以從現在好好處理，否則他只能依法行事。

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這一家變要從2016年1月長榮集團大家長張榮發逝世說起，因其遺囑指定么子張國煒接長榮集團總裁，並將名下存款、不動產、股票財產全留給他，隨後，張國煒卻遭大房兄弟趕出長榮集團，只當了「一日總裁」；張家老三張國政還質疑遺囑不合法，在2018年提起「確認遺囑無效」訴訟。

過去幾年張國煒受盡委屈，他曾感慨：「外面的兄弟還比自己的兄弟還好。」今年8月最高法院判決出爐，認定遺囑有效，才讓他一吐怨氣，「這叫沉冤得雪，證明（遺囑）是他（張榮發）自己寫的。」對於父親的遺產，他也曾公開酸民「靠爸」的質疑，坦承自己就是「靠爸」，才能有今天的星宇航空。

張國煒的航空人生峰迴路轉，成立星宇航空是他關鍵的轉捩點，就如同他在上市那天所說：「一路走來風雨交加，但我們不畏艱難，仍屹立不搖。」現在的張國煒，終於等到雨過天晴，未來星宇航空如何在他手中發光發熱，外界都在看。



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