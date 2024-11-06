ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中菲行10月營收年增逾4成　寫2年來新高

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告10月營收為27.46億元，月增4.5％、年增41.22％，寫下2年來新高；累計今年前10月合併營收為223.99億元，年增27.2％。

中菲行表示，10月表現卓越，營業額持續成長，再創期間新高，主要歸功於超過 150個重要利基市場的實體通路，及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中菲行指出，10月空運市場，AI及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求；10月海運市場，美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工比預期提早結束，罷工造成的港口貨物積壓能夠迅速清除，船公司大幅減少空班的班次，運價因而上調。

根據海運諮詢機構（Drewry）10月18日發表的每週分析指出，在原定的692個航班中，取消70個航班，取消率為 10%，各航道都有相當可觀的取消率，跨太平洋東行（TPEB）航線取消率為 61%，歐洲西行取消率為 24%，跨大西洋西行航線取消率為14%；除了這些航班縮減之外，船公司也從11月1日起實施通用費率增加（GRI），導致跨太平洋東行（TPEB）的費率調漲超過18%，歐洲/地中海西行航線的費率調漲超過40%。

中菲行提到，集團提供多元產品，包括中歐鐵路、海空聯運、包機等以滿足客戶需求，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷，推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創24個月的期間營業額新高。

展望未來，中菲行憑藉超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。

關鍵字： 中菲行營收物流AI數位平台

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

受到美國總統開票川普領先態勢持續，台銀日圓牌告今（6）日上午11點左右掛出「0.2114」近3個月最甜價，以10萬元台幣換匯估算，可以比9月中多換到4萬1443日圓。

2024-11-06 11:32
川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

美國總統大選開票作業中，至台北時間6日上午近11點，共和黨候選人川普票數持續領先民主黨候選人賀錦麗，美元指數應聲走揚衝破104大關，來到104.8，漲幅1.3%；國際金價、比特幣也同步走揚，比特幣盤中漲逾5%挑戰新高。

2024-11-06 11:02
美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

美超微風暴「傳黃仁勳要切割」！台廠喜迎轉單　4檔股價飆漲逾3%

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）因無法如期提出財報與安永聯合會計師事務所辭去審計職務，正面臨那斯達克指數成分股除名危機。市場傳出，輝達（NVIDIA）將原本屬於美超微的訂單轉給其他如技嘉（2376）、華擎（3515）等供應商，相關消息一出，引發市場關注。

2024-11-06 10:09
各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

各國航商憂川普當選　負面解讀不利航運需求、加劇通膨

今年的美國總統大選，被認為對海運市場影響很大，國際海運媒體Splash指出，泰國上市的散裝船船東Precious shipping，在發布第三季財報結果中指出：「許多民粹主義領導人正在推動去全球化、近岸、友邦和其他扭曲市場的政策。 如果這些領導人當選，他們的反全球化政策可能會對航運需求產生重大負面影響，並加劇通貨膨脹。」

2024-11-06 08:34
0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

2024-11-06 10:41
美超微「不確定年報提交時間」　盤後重跌23%

美超微「不確定年報提交時間」　盤後重跌23%

美超微電腦 (Super Micro Computer) 周二 (5 日) 盤後更新財年第一季財測 (截至 9 月 30 日) 並予以下調，雖再次澄清安永會計師委任稽核審計業務辭任風波不影響營運，但因年報揭露時間不確定，盤後股價重跌23%。

2024-11-06 10:24
輝達登市值王！黃仁勳今年身家暴增2.5兆　緊追巴菲特全球排11

輝達登市值王！黃仁勳今年身家暴增2.5兆　緊追巴菲特全球排11

受惠AI效應，輝達（NVIDIA）市值超車蘋果，據《彭博億萬富豪》資料顯示，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今年來暴增782億美元（約台幣2.5兆元），已來到1220億美元（約台幣3.9兆元），在全球富豪排名11，緊追股神巴菲特。

2024-11-06 10:09
美國大選開票中　郭智輝：誰當選都對經濟改變非常小

美國大選開票中　郭智輝：誰當選都對經濟改變非常小

美國總統大選正式登場，全美各地已正在陸續開票當中，外界關注新任美國總統對於台灣的影響，對此，經濟部長郭智輝表示，當然高度關注，但美國跟台灣經濟關係深厚，不管誰當選對經濟改變應該非常小。

2024-11-06 10:04
台積電喊台灣電價全球最高　經長：希望現已是高點、努力降價

台積電喊台灣電價全球最高　經長：希望現已是高點、努力降價

台灣的電價向來是外界關注議題，台積電（2330）財務長先前提到，電價漲上去，明年的電價將會是全球營運成本最高的地方，對此，經濟部長郭智輝掛保證喊說，現在努力降電價，希望目前的電價是最高的，經濟部努力來降價。

2024-11-06 10:59
快訊／台股收盤大漲110.59點　台積電漲10元至1060

快訊／台股收盤大漲110.59點　台積電漲10元至1060

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲110.59點，以23217.38點作收，漲幅0.48％，成交量3977.1億元。

2024-11-06 13:35

讀者迴響

熱門新聞

公車司機月薪91K羨煞！全場一看哭了「用命換來的」

川普效應！日圓現鈔「0.2114」刷3個月最甜　10萬台幣多換逾4萬日圓

快訊／雲端發票「4人重複中獎」爭議　財政部16：30出面說明

張國煒：我就是靠爸　外面的兄弟比自己的還好

川普暫領先！比特幣飆逾5%挑戰新高　美元、黃金攜手走強

星宇風光上市　張國煒下一步曝光

台積電買單日留學生4年學費　條件曝光

0056、00878、00919超狂加薪公開　月拿1萬最低花不到97萬

美超微風暴「傳黃仁勳要切割」　台廠喜迎轉單

企業所得最低徵收率明年拉高至15%　KPMG：大型跨國公司最受影響

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366