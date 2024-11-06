中菲行10月營收年增逾4成　寫2年來新高

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告10月營收為27.46億元，月增4.5％、年增41.22％，寫下2年來新高；累計今年前10月合併營收為223.99億元，年增27.2％。

中菲行表示，10月表現卓越，營業額持續成長，再創期間新高，主要歸功於超過 150個重要利基市場的實體通路，及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

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中菲行指出，10月空運市場，AI及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求；10月海運市場，美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工比預期提早結束，罷工造成的港口貨物積壓能夠迅速清除，船公司大幅減少空班的班次，運價因而上調。

根據海運諮詢機構（Drewry）10月18日發表的每週分析指出，在原定的692個航班中，取消70個航班，取消率為 10%，各航道都有相當可觀的取消率，跨太平洋東行（TPEB）航線取消率為 61%，歐洲西行取消率為 24%，跨大西洋西行航線取消率為14%；除了這些航班縮減之外，船公司也從11月1日起實施通用費率增加（GRI），導致跨太平洋東行（TPEB）的費率調漲超過18%，歐洲/地中海西行航線的費率調漲超過40%。

中菲行提到，集團提供多元產品，包括中歐鐵路、海空聯運、包機等以滿足客戶需求，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷，推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長，再創24個月的期間營業額新高。

展望未來，中菲行憑藉超過 150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。