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韓工程師「不賣肝」才輸台積電？專家揭「一周工時」成慘輸關鍵

韓工程師「不賣肝」才輸台積電？專家揭「一周工時」成慘輸關鍵：想出點子就下班有何競爭力？

圖文／今周刊

科技業當道，各國在人工智慧及半導體產業競爭激烈，其中，科技業中的領頭羊無非是來自台灣的台積電(2330)，以及日前擠下晶片製造商英特爾(Intel)、登上道瓊工業指數的輝達(NVIDIA)；外界困惑，南韓在電子產業也已發展多年，為什麼仍遲遲追不上他國的腳步，甚至差距愈來愈大；對此，有韓媒分析背後主因。

台積電(2330)憑哪一點將對手甩在後頭？其高工時、高工作量的「爆肝文化」，奠定了這家公司在半導體產業霸主的地位，《韓國經濟日報》(한국경제)便指出，「密集研發所帶來的『時間累積』，正是台積電創辦人張忠謀斯所說的成功秘訣。」

台積電團隊每周7天、每天24小時運作，工程師24小時ON-CALL(待命)，《韓國經濟日報》表示，這是讓台積電技術領先的關鍵之一，而輝達的企業文化也同樣是如此，造就出這2家公司現在的成功。

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「韓國可能是唯一落後的國家」

「當競爭對手都在用跑的比賽，只剩下韓國還在緩慢爬行」一名業內人士接受《韓國經濟日報》訪問時這麼說，南韓在2018年推出「每周工作52小時」的限制，且適用於所有產業，這對於科技業來說無非是一大阻礙。

當三星(SAMSUNG)及SK海力士(SK hynix)2023年在研發上，分別投入28兆3527億韓元（約6580億元新台幣）與4兆1884億韓元（約972億元新台幣），然而，在實際研發過程中卻遭遇了人力限制的困難，「由於工時限制而無法達到預期的研發效果。」業界人士直言，「即使產品開發正在如火如荼地進行，研究大樓的停車場在深夜或週末也經常空無一人。」

「24小時燈火通明的台積電VS工作時間被束縛的韓國……」《韓國經濟日報》這麼形容國內半導體業的困境。

另一家韓媒《東亞日報》(동아일보)也不諱言，「每周只工作52小時，韓國在AI/半導體戰爭中能有勝算嗎？」

「當輝達、台積電研究員們正熬夜埋頭研究時，我們(南韓)研究員們的情況則是，經過討論、想出點子就下班……」根據2023年韓國科學技術企劃評價院(Korea Institute of S&T Evaluation and Planning，KISTEP)的調查，在新一代半導體領域中，韓國的技術水準與美國相比，從2019年的92.9分持續下降到了86.0分，顯示差距正在拉大。

韓國半導體業還有勝算？

「半導體的競爭力取決於一個人致力於研發(R&D)的時間和強度。 如果沒有所謂的『累積時間』，競爭力是不可能出現的。」《韓國經濟日報》報導，首爾漢陽大學(한양대학교)半導體工程系主任樸鎮燮直言，「技術霸權正分分鐘顛覆，時間的累積就是競爭力。」

《韓國經濟日報》援引台灣勞動部數據，以2024年8月來看，台灣勞工的月平均工時為180.3小時，相較之下，韓國工時只有157.6小時；韓媒認為，台積電的研發團隊之所以能全天候不間斷運作，可歸因於該種彈性工時制度。

過去，張忠謀就曾說過，台灣工程師即使是在半夜2點也會被叫出門上工，「就連工程師太太也見怪不怪。」甚至連維修技師在睡覺時也都很可能會接到電話，只要得知設備需要維修，他們就會立刻出門趕工，張忠謀表示，「這就是台灣的工作文化。」

而深受張忠謀重用的台積電人資資源資深副總何麗梅先前受訪時也坦言，如果台灣發生地震，所有工程師都知道要盡快趕回公司，就算是半夜也是如此。

「堅毅、有紀律的公司文化是台積電的重要底氣。」

由於南韓在《半導體特別法》刪除「白領豁免」的規定，使得韓國在「半導體戰爭」中不斷落後。為扭轉當前局勢，韓國科技業界認為，若要讓自家半導體產業追上對手的腳步，「白領豁免」制度有其必要性。

什麼是「白領豁免」？這項條款指的是放寬高收入管理及專業職位的工時限制，特別是針對研發（R&D）人員 ，期望能提高研發的靈活性，以應對當前全球科技競爭的壓力。

一位工程師呼籲，「韓國工程師需要一個針對研發優化的工作環境，因為投入研發的每一分每一秒都在積累，才能與競爭對手產生決定性的差異。」

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關鍵字： 今周刊台積電

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