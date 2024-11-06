快訊／台股收盤大漲110.59點　台積電漲10元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲110.59點，以23217.38點作收，漲幅0.48％，成交量3977.1億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲6.16點開出，指數開高走高，盤中最高達23439.39點，最低23035.3點，終場收在23217.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1060元，漲幅0.95％；鴻海（2317）下跌0.5元至213.5元；廣達（2382）上漲2.5元至320.5元；陽明（2609）上漲0.1元來到70.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.5元。
今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲4.5元，漲幅9.96％；泰金寶-DR（9105）上漲0.61元，漲幅9.95％；展達（3447）上漲8元，漲幅9.93％；晶相光（3530）上漲9.3元，漲幅9.93％；聯嘉（6288）上漲2.75元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為光鋐（4956）下跌3.45元，跌幅8.8％；錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅8.48％；順德（2351）下跌8元，跌幅7.34％；三集瑞-KY（6862）下跌16元，跌幅7.21％；寒舍（2739）下跌4.1元，跌幅7.17％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大眾控（3701）
|49.7
|▲4.5
|▲9.96％
|泰金寶-DR（9105）
|6.74
|▲0.61
|▲9.95％
|展達（3447）
|88.6
|▲8.0
|▲9.93％
|晶相光（3530）
|103.0
|▲9.3
|▲9.93％
|聯嘉（6288）
|30.6
|▲2.75
|▲9.87％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光鋐（4956）
|35.75
|▼3.45
|▼8.8％
|錼創科技-KY創（6854）
|151.0
|▼14.0
|▼8.48％
|順德（2351）
|101.0
|▼8.0
|▼7.34％
|三集瑞-KY（6862）
|206.0
|▼16.0
|▼7.21％
|寒舍（2739）
|53.1
|▼4.1
|▼7.17％
資料來源：證交所
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