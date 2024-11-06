快訊／台股收盤大漲110.59點　台積電漲10元至1060

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲110.59點，以23217.38點作收，漲幅0.48％，成交量3977.1億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲6.16點開出，指數開高走高，盤中最高達23439.39點，最低23035.3點，終場收在23217.38點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1060元，漲幅0.95％；鴻海（2317）下跌0.5元至213.5元；廣達（2382）上漲2.5元至320.5元；陽明（2609）上漲0.1元來到70.8元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.5元。

今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲4.5元，漲幅9.96％；泰金寶-DR（9105）上漲0.61元，漲幅9.95％；展達（3447）上漲8元，漲幅9.93％；晶相光（3530）上漲9.3元，漲幅9.93％；聯嘉（6288）上漲2.75元，漲幅9.87％。

跌幅前5名個股則為光鋐（4956）下跌3.45元，跌幅8.8％；錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅8.48％；順德（2351）下跌8元，跌幅7.34％；三集瑞-KY（6862）下跌16元，跌幅7.21％；寒舍（2739）下跌4.1元，跌幅7.17％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大眾控（3701） 49.7 ▲4.5 ▲9.96％ 泰金寶-DR（9105） 6.74 ▲0.61 ▲9.95％ 展達（3447） 88.6 ▲8.0 ▲9.93％ 晶相光（3530） 103.0 ▲9.3 ▲9.93％ 聯嘉（6288） 30.6 ▲2.75 ▲9.87％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光鋐（4956） 35.75 ▼3.45 ▼8.8％ 錼創科技-KY創（6854） 151.0 ▼14.0 ▼8.48％ 順德（2351） 101.0 ▼8.0 ▼7.34％ 三集瑞-KY（6862） 206.0 ▼16.0 ▼7.21％ 寒舍（2739） 53.1 ▼4.1 ▼7.17％

資料來源：證交所