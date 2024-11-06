川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變

▲美國2024總統大選開票中，川普暫時領先賀錦麗。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統大選川普確定當選，安永會計師事務所所長傅文芳對《ETtoday新聞雲》表示，川普入主白宮後，台廠需要面對的挑戰較大。傅說：「台積電在美國設廠也沒用」並認為過去談到的優惠恐怕會生變。

傅文芳表示，川普一面倒式的當選，對情勢變化帶來極大轉變，台廠供應鏈要注意租稅、國際經貿情勢與政府補貼策略3大挑戰。

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傅文芳觀察，川普所屬的共和黨主張企業、富人減稅，對於在當地經營的台灣人或台廠而言都需要進一步諮詢確認。

第2、川普本人就是保護主義擁護者，美加、美墨北美自由租稅協定會生變，和台灣息息相關的「台美租稅協定」可能也要重頭開始，相關經貿條件能不能如期發展，要重新再看過。

傅文芳觀察，美國人不能接受自己屈居人後，本來就具有資源強佔、高人一等的優勢，一旦川普當選，這個優勢會持續放大，很難討到好處。

第3，傅文芳推測，包括台積電在內的台廠在川普上任以後，還沒到手的優惠不會給、給了優惠也會想要拿回來。

「長期來看，在川普重回白宮後，中美貿易戰復刻升級。」傅文芳指出，過去保護主義下關稅優惠都取消，未來台廠在非美地區設點要留意通關成本是否會墊高。

至於台積電先前遭川普點名「交保護費」，傅文芳認為，這種言論未必會鎖在單一廠商，「多買一點武器，也是交保護費的一種。」

傅文芳妙喻，美國收保護費的方式堪比愛馬仕、香奈兒等精品配貨策略，要先買絲巾，皮帶，才能買包包。