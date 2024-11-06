快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

▲左起：台北國稅局局長吳蓮英、賦稅署署長宋秀玲、財政部政務次長李慶華、財政資訊中心副主任謝明峯。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

財政部今（6）日召開「雲端種樹趣 e 起集點樹」抽獎活動說明，據《ETtoday新聞雲》會前取得資料，4名重複中獎人雖然平均日拿2至5張消費金額逾百元以上的發票，但沒有「洗發票增中獎率」的爭議，也不是活動相關人員親屬，在行政調查上符合規定。

此案受到各界熱議，民眾黨籍立委黃珊珊、國民黨立委賴士葆、民進黨立委賴惠員、國民黨立委顏寬恒等4人上周在財委會上提案要求財政部今（6）日以前提交報告說明。

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財政部在報告書中對4 位重複中獎人參與抽獎是否適格提出2大澄清：

1、重複中獎人陳○祥、吳○玹、梁○邦及高○君 4 人，經查均非財政部與所屬機關及承辦廠商之員工、配偶及其三親等以內親屬，尚無外界質疑重複中獎人內定之情形。

2、依電子發票整合服務平台資料分析，該 4 位重複中獎人於活動期間每日平均約取得雲端發票 2 張至 5 張，且平均每張發票消費金額逾百元，難謂有大量取得小額統一發票參與抽獎活動之情事，另該 4 人載具歸戶亦無異常情形，故依目前分析，尚符合本活動抽獎條件。

財政部同時揭露抽獎程式設計邏輯，據承辦廠商說明，係參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會、調整系統產生亂數之區間、該亂數與權數值比大小等方式，希望提高積極參與者之中奬率。因每位參與抽獎之民眾能否中獎，取決於前開抽獎程式所定變數，故目前尚難計算其中獎率。

在此抽奬程式下，每個人都可努力參與活動，取得排序在前以提高中獎機會，主辦機關無法操控參與人之排名。惟抽獎程式設計邏輯是否逾越本活動目的之必要範圍，尚待司法調查確認。



財政部表示，未來將規劃多元租稅宣導方式，如有辦理抽獎活動的必要，將參考本活動調查結果研提公平、合理及具公信力的抽獎方式，並於事前、事中及事後就每一個管控點建立安全查核機制，以確使抽獎結果符合活動目的及外界期符。

