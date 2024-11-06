川普回歸白宮「衝擊來了」！佳世達陳其宏：加速供應鏈赴美布局

▲佳世達董事長陳其宏（左四）強調佳世達有信心面對接下來的改變。圖為佳世達集團經營團隊合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對美國前總統川普（Donald Trump）重新入主白宮，產業布局策略將有所影響，佳世達（2352）董事長陳其宏6日表示，結果看來川普關稅政策衝擊很大，就連北美自由貿易協議的墨西哥都可能會課稅，因此全球科技供應鏈如果之前沒有在美國設點，都將加速在美國布局；佳世達在美國已有基地，則以全球布局為主。

陳其宏說，依據過去4年前經驗，川普當總統時「很敢講且說到做到」，此次關稅貿易障礙、貿易保護方向等，都會讓整體科技產業的投資項目變得更多，影響層面也變得更大，這讓許多人擔心台灣半導體產業的發展，並考量科技廠的布局。

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他強調，事實上過去幾年，佳世達已做好因應、提前布局，像是中國蘇州廠有主要產能，越南廠也在過去4年順利運作量產，台灣桃園廠也加入行列來滿足全球各地的客戶需求，有信心應付美國大選帶來的衝擊。

佳世達總經理黃漢州表示，供應鏈韌性很重要，「在美國製造」也不是搬到美國就好，尤其建立供應鏈需要花費很多時間，成本高昂。

整體來說，佳世達團隊認為「非必要也不一定要去美國」，但如果政策上要配合也可靈活應對，目前佳世達在美國有組裝廠區，可以進口零組件來因應美國製造趨勢。

佳世達公布今年第三季財報，資訊事業、醫療事業及智能方案事業營收均較上季成長，其中，單季毛利率達16.8%，連續六季突破16%，再創20年新高。對此，陳其宏表示，雖然佳世達有逐季成長、營收獲利達成的預期，但成長幅度仍不太滿意，期盼佳世達在應對地緣政治及產業趨勢後，還能有明顯的成長榮景。