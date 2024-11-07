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川普當選大船公司股價與散裝期貨雙跌　估受其核心政策影響

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲昨日赫伯羅德股價跌近一成，跌幅最大。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

川普昨(6)日當選美國總統，英國勞氏新聞發出的網上快迅指出國際主要貨櫃船公司股價都下跌；昨日下午散裝期貨開盤價下跌幅度頗大，收盤時有收斂，但各型船都下跌；業界高階認為，這是因為川普的核心政策所致，包括關稅、保護主義與美國第一等。不過陽明海運前董事長謝志堅認為，不必悲觀看這些問題，因為各國會有報復措施，最後還是要透過協商來解決問題。

謝志堅指出，2018年川普剛當上總統時，就做過一次關稅大戰，美國對中國與歐盟實施的高關稅，都遭到報復措施，中國拒絕採購美國穀物、歐盟對美國商品加高關稅，美國出口商也受不了，紛紛要求政府解決問題，之後透過過協商，中國承諾向美購買500億美元穀物，中歐談判也相互做出妥協。

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謝志堅認為，說要向中國商品徵60%關稅，其他國家10%，各國都會有應對策略，估計中國會向美國提出一些條件，承諾買很多美國的穀物、水果、肉品等大宗貨，川普是商人性格，講得是競選語言，喊價喊得很高，最後雙方都會坐下來談，目前亞洲-美國航線回程僅有約五成貨載，以後美國出口商品有機會大幅增長，對船公司來說雙向貨載均衡是一個好消息，除了增加營收，也降低運空櫃回亞洲的損失。

另中國的企業不少也轉到東南亞、墨西哥等地設廠，美國民眾需要的商品還要向外採購，只是採購的地點變了，貨品來源分散了。而船公司過去造2.4萬箱(20呎櫃)的超大型貨櫃船，彎靠中國幾個港口就可裝滿貨，現在貨分散到東南亞、印度等，就不適合再造超大型貨櫃船了，新造船訂單會轉向中小型貨櫃船。

在亞洲輸美貨載攬貨量名列全球前十大的我國超大型攬貨公司指出，之前因為美國東岸罷工可能，美國進口商搶運了不少貨，現在庫存都還沒消化完，估計會為了避免高關稅搶運的貨只會有一點點，也會觀望川普實際的關稅政策。

另一家也在全球前十大的超大型攬貨公司負責人認為，川普如果真的大幅加高關稅，對全球貿易將產生巨大影響，尤其是對貨櫃船運影響深遠，船公司需要大幅調整營運策略與船隊配置。

昨日馬士基股價下跌6.37%、赫伯羅德跌9.96%、中遠海運跌2.4%、東方海外跌3.03%、日本郵船跌3.89%、韓新遠洋跌4.26%、以星跌4,51%、長榮跌0.5%、萬海跌1.10%、陽明微漲0.14%。

關鍵字： 川普當選.股價散裝期貨雙跌核心政策影響

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