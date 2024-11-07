達人操作1檔股票獲利106％　存股口訣357

▲核心持股抱緊處理，而衛星持股部位，孫慶龍以「存股357」策略靈活賺價差。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

受到AI狂潮推動，台股上半年漲勢強勁，看好明年AI繼續領漲，孫慶龍核心持股長抱，台積電、鴻海「一張不賣」，他也建議買進市值型ETF，跟著台積電發大財；而衛星持股部位，則適時加減碼，他舉例，京元電擁有高階晶片的封測技術，殖利率平均達5％，可以「存股357」策略靈活賺價差。

「我估今年大盤指數上漲24％，從去年年底的17930點漲至22233點，已充分反應該有的位階，今年已經漲完，第4季不太會有爆炸性行情，我就存好股等變天。」孫慶龍接著說，今年漲完不代表接下來就是終點，況且電子資通訊產品的出口金額創下連11紅，每月有20％正增長，「我看好AI能帶動台灣旺好多年，明後年漲勢仍可期。」

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1、市值型ETF，擁抱大盤

孫慶龍認為，好股票要抱緊處理，「台積電、鴻海就是最好的一盞明燈，」他傳授懶人投資術，「今年台股漲2成，去年也漲2成多，散戶們請攤開你的操作績效，如果沒有賺到2成，就不適合買個股，建議定期定額買市值型ETF如0050，含積量高，平均年化報酬率達11％。」他強調，投資人用簡單的方式，富貴穩中求，也能創造出貼近大盤的報酬。

談到台積電的操作策略，他說，2024年台積電EPS落在42元，明年48元，後年成長到56元，「以20倍本益比當作台積電便宜的本益比，42元×20倍＝840元，所以台積電回到840元以下，就是好買點。」

2、存股口訣357，靈活操作

另外，孫慶龍會以衛星持股靈活賺價差。他提到，京元電擁有高階晶片的封測技術，殖利率平均達5％，因此將其納入衛星持股，並以「存股357」策略買低賣高、讓獲利入袋。

以京元電5年來平均配發現金股利為2.7元，可推估殖利率落在3％、5％、7％時，股價依序來到昂貴價90元、合理價54元、便宜價38.6元，「掌握存股口訣357，就能低檔布局，超過昂貴價時分批賣出。」

孫慶龍透露，多年來平均勝率都有88％。他以均價40元持有80張京元電，總持有成本約323萬元，在今年5月陸續賣出，獲利逾345萬元，報酬率達106％。「長抱核心持股，可避免投資人賣飛好股票，衛星持股則可在報酬與風險之間取得平衡。」他說。

孫慶龍投資小檔案

出生：1977年

現職：《投資家日報》總監

學歷： 成功大學中文系、英國艾希特大學財務管理碩士

經歷：鑫圓滿證券投顧公司投資總監、《理財周刊》執行長、致理科技大學財金系講師

投資心法

看準AI趨勢，抱緊龍頭股

「本益比法」精算股價，好公司越跌越美麗

衛星持股，以「存股357」策略靈活操作



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