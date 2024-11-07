永慶房屋楊語謙戳破「假行情真低賣」！幫屋主挽回200萬元房價　揭露五大不動產詐騙手法

▲永慶房屋楊語謙經紀人誠實提供完整行情，戳破不肖房仲投機手法，幫助客戶成功挽回200萬元房價！

財經中心／綜合報導

許多長輩年老時會更換住宅養老，因此往往把舊居出售，部分惡質的房仲便鎖定這些不善於自行查找房價資訊的長輩，以「假行情、真低賣」的手法蒙騙，故意提供低價交易資料，誤導屋主以低於市場行情的賤價出售房屋。曾有屋主賣房時，遭到惡質房仲蒙蔽交易資訊，險些虧損百萬元的房價，所幸後來屋主遇到永慶房屋楊語謙經紀人協助，才順利以正常價格出售，挽回200萬元差價。

惡質房仲故意提供低價資訊蒙騙屋主 企圖低買高賣

楊語謙回憶，2023年初在門店服務時，遇到一位住在木柵的女士，表達自己年事已高，在大安區這裡的房子沒有心力管理，因此打算出售，希望經紀人能提供周遭房屋的成交行情，協助她判斷目前的房屋價格。

取得房屋地址和相關資訊後，楊語謙向屋主表示，根據屋主房屋的條件，市場行情每坪平均單價大概落在80萬元左右，以房屋32.5坪計算，合理的總價約2,600萬元。楊語謙分析可能的價格後，更主動提供房屋周遭的實價登錄給屋主參考，並且詳盡解釋每個較高、較低的實價登錄資訊其背後的原因。

屋主聽完經紀人的報告，表示相當震驚也感動，因為她也有找其他房仲業者的經紀人詢問房價，但對方只說房屋僅有2,400萬元左右的價值，給的實價登錄資料也沒有楊語謙經紀人的完整，一些高價的成交資訊都沒有！幸好楊語謙提供完整的房價資料也做了詳細的解釋，才讓她發現另名房仲的不誠實。後續屋主馬上決定委託給經紀人，楊語謙也靠著公司團隊的聯賣制度，順利在不到一個月的時間以2,600萬元的價格成功售出，讓屋主相當感謝。

▲楊語謙表示，永慶會持續以「先誠實再成交」的精神，提供消費者誠實透明的購售屋服務。

永慶房屋誠實揭露房價資訊 助屋主免遭坑騙

楊語謙表示，當下聽到該名房仲說房屋只有2,400萬元的價值，直覺屋主可能遇到了「假行情，真低賣」的房產詐騙手法。楊語謙分析，不肖房仲和投機客往往聯手坑騙，先由不肖房仲與賣屋的屋主接洽，刻意提供篩選過的成交行情，使屋主誤信過低的行情後，由投機客出面以低價購入，再以高於市場行情的價格出售房屋。過程中，房仲賺了兩手服務費、投機客賺到高額的差價，卻讓屋主和消費者蒙受損失。

以本次案例而言，不肖房仲利用長輩不擅長上網查找資料的情況，刻意隱瞞實價登錄資訊，令屋主差點蒙騙上當。楊語謙指出，因為每個物件的條件不同，就算屋主上網查詢相關房價資訊，也仍仰賴經紀人對不動產專業的分析與判斷，建議屋主售屋時多諮詢幾家房仲業者，蒐集各方的意見、並選擇誠實的房仲業者為自己服務。

永慶房屋揭露五大房產詐騙手法 消費者要小心

楊語謙也分享，不動產常見的五大房產詐騙手法分別為，「假行情，真低賣」、「假買方，真騙屋」、「假債權，真法拍」、「假中人，真騙錢」、「假屋主，真詐財」。若要有效避免房產詐騙發生在自己身上，除了自己上網查找實價登錄資料外，最簡單的方式就是多比較各家房仲業者資料，對自身權益才有保障。

現今社會上詐騙猖獗，且手法多樣讓人防不勝防，為了幫助民眾保護自身的房產，永慶房產集團自6月起與全台各地里長、警察局等公部門合作，進入鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，目前全台已舉辦超過450場公益講座、服務超過17,000人，揭露常見或民眾容易忽略的「不動產詐騙」手法，並提供預防詐騙的方法。