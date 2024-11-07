ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

永慶房屋楊語謙戳破「假行情真低賣」！幫屋主挽回200萬元房價　揭露五大不動產詐騙手法

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋楊語謙經紀人誠實提供完整行情，戳破不肖房仲投機手法，幫助客戶成功挽回200萬元房價！

財經中心／綜合報導

許多長輩年老時會更換住宅養老，因此往往把舊居出售，部分惡質的房仲便鎖定這些不善於自行查找房價資訊的長輩，以「假行情、真低賣」的手法蒙騙，故意提供低價交易資料，誤導屋主以低於市場行情的賤價出售房屋。曾有屋主賣房時，遭到惡質房仲蒙蔽交易資訊，險些虧損百萬元的房價，所幸後來屋主遇到永慶房屋楊語謙經紀人協助，才順利以正常價格出售，挽回200萬元差價。

惡質房仲故意提供低價資訊蒙騙屋主　企圖低買高賣

楊語謙回憶，2023年初在門店服務時，遇到一位住在木柵的女士，表達自己年事已高，在大安區這裡的房子沒有心力管理，因此打算出售，希望經紀人能提供周遭房屋的成交行情，協助她判斷目前的房屋價格。

取得房屋地址和相關資訊後，楊語謙向屋主表示，根據屋主房屋的條件，市場行情每坪平均單價大概落在80萬元左右，以房屋32.5坪計算，合理的總價約2,600萬元。楊語謙分析可能的價格後，更主動提供房屋周遭的實價登錄給屋主參考，並且詳盡解釋每個較高、較低的實價登錄資訊其背後的原因。

屋主聽完經紀人的報告，表示相當震驚也感動，因為她也有找其他房仲業者的經紀人詢問房價，但對方只說房屋僅有2,400萬元左右的價值，給的實價登錄資料也沒有楊語謙經紀人的完整，一些高價的成交資訊都沒有！幸好楊語謙提供完整的房價資料也做了詳細的解釋，才讓她發現另名房仲的不誠實。後續屋主馬上決定委託給經紀人，楊語謙也靠著公司團隊的聯賣制度，順利在不到一個月的時間以2,600萬元的價格成功售出，讓屋主相當感謝。

▲▼永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶房屋。（圖／永慶房屋提供）

▲楊語謙表示，永慶會持續以「先誠實再成交」的精神，提供消費者誠實透明的購售屋服務。

永慶房屋誠實揭露房價資訊　助屋主免遭坑騙

楊語謙表示，當下聽到該名房仲說房屋只有2,400萬元的價值，直覺屋主可能遇到了「假行情，真低賣」的房產詐騙手法。楊語謙分析，不肖房仲和投機客往往聯手坑騙，先由不肖房仲與賣屋的屋主接洽，刻意提供篩選過的成交行情，使屋主誤信過低的行情後，由投機客出面以低價購入，再以高於市場行情的價格出售房屋。過程中，房仲賺了兩手服務費、投機客賺到高額的差價，卻讓屋主和消費者蒙受損失。

以本次案例而言，不肖房仲利用長輩不擅長上網查找資料的情況，刻意隱瞞實價登錄資訊，令屋主差點蒙騙上當。楊語謙指出，因為每個物件的條件不同，就算屋主上網查詢相關房價資訊，也仍仰賴經紀人對不動產專業的分析與判斷，建議屋主售屋時多諮詢幾家房仲業者，蒐集各方的意見、並選擇誠實的房仲業者為自己服務。

永慶房屋揭露五大房產詐騙手法　消費者要小心

楊語謙也分享，不動產常見的五大房產詐騙手法分別為，「假行情，真低賣」、「假買方，真騙屋」、「假債權，真法拍」、「假中人，真騙錢」、「假屋主，真詐財」。若要有效避免房產詐騙發生在自己身上，除了自己上網查找實價登錄資料外，最簡單的方式就是多比較各家房仲業者資料，對自身權益才有保障。

現今社會上詐騙猖獗，且手法多樣讓人防不勝防，為了幫助民眾保護自身的房產，永慶房產集團自6月起與全台各地里長、警察局等公部門合作，進入鄰里社區舉辦「預防房產詐騙公益講座」，目前全台已舉辦超過450場公益講座、服務超過17,000人，揭露常見或民眾容易忽略的「不動產詐騙」手法，並提供預防詐騙的方法。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

永慶房屋響應「113年桐花盃全民健身運動大賽」　以行動支持地方體育發展

永慶房屋響應「113年桐花盃全民健身運動大賽」　以行動支持地方體育發展

運動對心理健康也帶來正面幫助。為了讓大眾找到運動樂趣，養成持續運動習慣，新北市土城區體育會於10/20舉辦「113年桐花盃全民健身運動大賽」，在新北市土城區綜合運動場熱血展開，「社區好鄰居」永慶房屋熱情贊助單位29頂活動帳篷，設立攤位提供參賽者瓶裝水、扇子等物資，助活動圓滿順利。

2024-11-05 09:52
雲豹能源被指炒股喊冤　郭智輝回嗆：這都有證明

雲豹能源被指炒股喊冤　郭智輝回嗆：這都有證明

經濟部長郭智輝昨日批評雲豹能源（6869）「為了炒股票，講了很多不該講的話。」雲豹隨後發聲明稿表示遺憾，並說是不實謠言，對此，郭今日再度表示，雲豹6／21公布訊息後，股票就開始漲了1倍，這個都有證明。

2024-11-07 10:13
鴻準亮燈刷7年新高　外資看好「2主力業務」目標價喊115

鴻準亮燈刷7年新高　外資看好「2主力業務」目標價喊115

輝達GB200即將出貨，美系外資看好鴻海（2317）旗下機殼廠鴻準（2454）預計在2025年迎來兩個主要業務驅動力：新遊戲主機的推出和AI伺服器散熱解決方案的供應。新主機預計於2025年第一季上市，將大幅提升鴻準的營收；同時，有望在2025年開始為AI伺服器提供散熱風扇和歧管，進一步推動其業績增長，美系外資將鴻準的評等從減碼上調至加碼，目標價也大幅提升至115 元，看好其未來多年的成長潛力。

2024-11-07 10:47
川普逼台積電2奈米提前赴美？　郭智輝：還不行

川普逼台積電2奈米提前赴美？　郭智輝：還不行

美國總統由川普當選，「川普2.0」預期可能對台灣經濟會有一些衝擊，比如說調漲關稅等，以及台積電（2330）2奈米製程是否會被要求提前赴美，經濟部長郭智輝表示，依法令規定，目前2奈米還不行到國外生產，也就是說，還要經過投審會審查，才能下定論。

2024-11-07 10:35
川普勝選「比特幣飆升10％」　達76052美元新高

川普勝選「比特幣飆升10％」　達76052美元新高

在美國大選結束後，前總統川普再次入主白宮，比特幣週三也跟著上漲，創下歷史新高，根據 Coin Metrics 的數據，彼特必價格在觸及76493.86美元的新紀錄後，最後上漲9%至約76052.66美元。

2024-11-07 10:15
雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

受到經濟部長郭智輝在立法院詢答時指「炒股」影響，雲豹能源（6869）今（7）日早盤急跌逾8%，失守200元大關，最低來到190元，為近5個月以來新低。

2024-11-07 10:08
MSCI台股全球標準成分股納鈊象2檔　小型成分股增萬潤11檔

MSCI台股全球標準成分股納鈊象2檔　小型成分股增萬潤11檔

指數公司MSCI（明晟）今（7）日凌晨公布11月季度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，剔除華邦電；小型指數新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股，調整結果於11月25日收盤生效。

2024-11-07 10:16
川普當選金價3大利空！刷5個月最大跌幅　黃金存摺摜破2800元

川普當選金價3大利空！刷5個月最大跌幅　黃金存摺摜破2800元

美國總統大選在川普確定重返白宮後市場不確定因素消失，導致美元轉強、美債殖利率大漲，市場聯準會本月降息後再出手空間有限下，國際金價因3大利空罩頂劇烈回檔，台銀黃金存摺今（7）日摜破每公克台幣2800元的關卡，第一盤賣出價來到2782元為近13個交易日首見。

2024-11-07 09:30
聯電跌不停！陷川普「保護費」行列　達人揪持股對策

聯電跌不停！陷川普「保護費」行列　達人揪持股對策

近期，聯電 (2303) 的股價持續走低，成為市場上備受矚目的焦點。受到外資連續賣超影響，上周更是高居市場賣超第一名，使得股價進一步承壓。投資人面對這種情況，不免感到擔心，不禁要問：「手中持股該怎麼辦？支撐到底在哪裡？若反彈後應該出場嗎？」

2024-11-07 00:05
一直往上漲！她求問「006208要加碼嗎」　網給答案：我敵不過人性

一直往上漲！她求問「006208要加碼嗎」　網給答案：我敵不過人性

006208（富邦台灣采吉50基金）是非常受歡迎的ETF，近日有網友發文表示，006208的價格一直往上，她到底該不該加碼呢？貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少人都認為，如果會擔心，不如就採取「定期定額」的投資策略。

2024-11-07 10:42

讀者迴響

熱門新聞

今彩539開出頭獎800萬！幸運兒在新北市

聯電跌不停！陷川普「保護費」行列　達人揪持股對策

川普當選「台積電2奈米」恐得提前赴美　郭正亮預言台2大廠被點名

雲豹能源遭經長轟「炒股」　盤中跌逾8%失守200元

「鴻海」進場掃貨價曝光！　專家：明年變成小飛象

即／川普當選「道指衝1300點」特斯拉漲13%

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

抽中賺近2.6萬！台灣虎航11／29掛牌　11／19起申購

想在好市多打工一輩子！28歲男曝優勢　律師也心動

達人操作1檔股票獲利106％　存股口訣357

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366