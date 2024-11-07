先探／謝金河：中國殺戮與台灣價值

這個星期，全世界目光焦點都在等待美國總統大選的結果，從拜登退選、川普遭到槍擊，後來賀錦麗代拜登出征，雙方辯論，民調看似麻花捲般，互有領先，到了選前兩周，川普突然勝出，所有賭盤都賭川普獲勝，不過，決戰前最後兩天，賀錦麗看起來又有翻盤的跡象，這場選舉沒有到最後一刻，誰都不敢直接下定論。

文／謝金河

就以最能代表川普行情的指標川普媒體科技公司（Trump Media & Technology; DJT），以股價來說，在川普出征後，ＤＪＴ股價最高到七九．七三美元，川普聲勢下滑的時候，股價最慘掉到十一．七五美元，到了選前一周，ＤＪＴ又大漲到五一．五一美元，不過在選前最後一天，ＤＪＴ上下震盪激烈，最高一度大漲逾十一％，股價最高來到四○．七四美元，最低殺到三一．四五美元，最後收盤是三三．九四美元，儘管賭盤壓倒性賭川普贏，川普第一號助選員Tesla的馬斯克也揚言要把Tesla直接開到白宮草坪上，不過，不到最後一刻，都不足以論斷輸贏，萬一川普小輸，他又不認帳，美國恐怕會陷入無窮無盡的混亂，這也是全世界的憂慮。

台積電熊本建廠新效應

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在美國大選前一周，財金文化展開為期一周的日本考察行程，這次的主題是台積電熊本設廠JASM帶來的新效應，我們沒有直接進入台積電工廠，而是在廠區外巡禮，到台積電正後方、設備供應商中山精密聽簡報；中山精密社長中山慎一是輕航機駕駛，也為我們秀出台積電在菊陽町的空照圖，這一區台積電已經是大戶，旁邊有Sony兩個廠，東京威力科創正在整地加快建廠的腳步。在JASM廠區外，台積電也搭建了組合屋，整個菊陽町正在大興土木，台灣的房仲業者已經有人在這裡大施拳腳，從現在往後看十年，這一帶勢必有巨大的變化，也許有志來日本發展的年輕人，可以來這裡尋找人生的夢想。

這次我們從福岡出發，首日參訪九州電力，這是台灣發展半導體路上，大家都在談論的話題，最近有人放話ＡＩ資料中心來台，台灣要增加一○○億度電，台灣缺電的傳聞此起彼落，這次我們選擇九州電力來看看日本電力公司如何協助產業發展。來到九州電力，我們才知道日本的電力公司和台灣電力公司一○○％官股國營大不相同，日本每一個地區都有電力公司，像轄下供應關東一都七縣的電力公司是東京電力，東電在福島事件後重生，股價從二八○漲到一一一四．五日圓，最近公布財報，四～九月淨利一八九五億日圓，股價一度跌到五七五．二日圓，東電包含了福島核電廠，受到衝擊最大。

日本電力股拉出可觀漲幅

今年的日本電力股普遍拉出很大的漲幅，這次我們到訪的九州電力今年上漲五六．九五％，市值達七七五○．九五億日圓，漲幅居次的北海道電力與北陸電力都漲四成左右，再次是四國電力漲三九．九％，東北電力漲三四．五％，關西電力漲二七．三七％，唯一下跌的是東京電力今年跌幅十六．九七％。從這個趨勢可以看到日本的能源產業是分區民營，且股票都上市，每一家公司都必須為股東打拚，並且交出成績單。日本的電力公司都有獲利，在供電的組合中，除了燃煤、天然氣外，也有核電，每一家公司都加大綠電的發展。從這個趨勢來看，這也符合我一再強調能源相關產業的產值逾二兆元，這比整個半導體產業更大。（全文未完）

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