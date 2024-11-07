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北市進出口公會聯手亞馬遜全球開店　發布2024跨境電商焦點報告

▲2023亞馬遜Prime Day 48小時售出超過3.75億件商品，創新高。（圖／業者提供）

▲台北市進出口公會與亞馬遜全球開店發布2024跨境電商焦點報告。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

隨著數位力成為企業競爭實力的關鍵指標，跨境電商持續受到產業的高度矚目，台北市進出口商業同業公會(IEAT)與亞馬遜全球開店（台灣），特別針對汽車零組件、運動休閒與居家修繕等3大台灣優勢產業進行調查、共同發布《2024跨境電商焦點報告》，受訪企業逾4成主張強化數位韌性、6成佈局電子商務，另6成4企業必須填補人才缺口。

在127家受訪問的企業中，有4成企業看重電子商務，積極從事「上架電商平台或官網」、「積極發展數位行銷與開發」等作為，顯示全球電商市場依舊熱絡，商機持續爆發的情況，線上模式已成為企業拓展全球市場的主要路線。

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今年調查還發現，在過去疫情期間，近69%企業面臨「客戶訂單減少或業績下滑」，而數位韌性是企業重新贏得市場的關鍵之鑰，其中以電子商務推動供應鏈數位化，進入新的外貿領域，更是中小企業建立數位韌性的主要手段之一。

亞馬遜全球開店台灣總經理謝孜希指出，對於以電商建立數位韌性的趨勢，台灣汽車零組件、運動休閒與居家修繕幾個產業的表現愈來愈明顯。在亞馬遜網站上，目前這幾大產業的很多企業，都已陸續透過跨境電商，逐步實現從傳統OEM/ODM模式轉型走向OBM。

其中許多都借助亞馬遜「商機探測器」(Oppor tunityExplorer)的數據分析工具，掌握每個市場站點的競爭度、消費需求、搜尋量、轉換率等數據，了解消費者的喜好及趨勢、觀察哪些特定類別商品的搜尋量暴增，找到具有差異化的利基型產品，積極建立企業的數位韌性。亞馬遜全球開店建議應針對企業產品力、物流力、團隊力、行銷力四大重點進行優化，以掌握跨境電商的機遇並加速全球佈局。

不過，儘管企業體悟到電商是建立數位韌性是重要手段，但是本報告選定的3大優勢產業中，仍有6成4的企業存在專業人力不足的窘境。

IEAT秘書長黃文榮指出，透過問卷與座談發現，3個產業同樣面對台灣市場規模小、中國低價競爭的壓力巨大，很多都有意佈局跨境電商，但基於人才與技能的不足、企業主與員工思維慣性等問題，讓許多企業不敢輕易嘗試電子商務，呼籲企業要借腦袋、換腦袋，才能打破企業慣性，讓企業擁有更數位化、智能化的DNA，才能在數位洪流中不被淘汰。亞馬遜全球開店明年也將與IEAT 合作開設亞馬遜跨境電商營運課程，期盼能協助更多台灣企業解決人才問題。

彰化水五金協會總幹事楊琇伃也在報告受訪中表示，台灣的水五金產業與諸多的傳統產業一樣面臨轉型的壓力，導入電子商務仍需要企業二代與創一代多做溝通，以轉換數位時代的經營思維，方能在新的供應鏈中找到自己有利的新位置。台灣的企業可以利用跨境電商通路，以台灣廠商精實製造與對產業的熟悉及創意，再運用品牌獲取消費者的認同，建立數位工具的應用能力，搭配電商平台提供的金物流與售後服務，不失為企業外貿轉型可以嘗試的新道路。

在報告訪查的成功案例中，包括時邁國際、群利科技及聖州企業，展示了數位韌性如何成為企業的強力後盾。時邁國際透過亞馬遜全球開店實現品牌Eramax的全球銷售，以亞馬遜提供的數據洞察力為基礎，建立了品牌力和銷售力，讓其在北美市場取得顯著的成長成績。

群利科技的轉型故事更具啟發性，面對通膨和實體通路銷售減少的挑戰，該公司選擇進入跨境電商領域，以亞馬遜為平台迅速建立了日本市場的份額，從一開始全公司無人懂電商的門外漢，短短8個月把日本亞馬遜網站市占率從1.5%拉高到35%，創造業績成長20倍的佳績。這種轉型展示了電子商務如何提供韌性支持，使得企業能夠在市場環境不穩定時，迅速調整方向、尋找新市場，並通過數據洞察確保市場決策的準確性。

聖州企業則通過亞馬遜的一站式全球布局，選擇美國設立子公司、並在澳洲、加拿大和英國合作代理商，進而覆蓋全球多個市場。這種靈活而分散的策略展現了電子商務的強大韌性，讓企業能夠在不同市場間分散風險，並快速適應各地的市場需求。

今年報告更由秩宇Wiser介紹Helium 10市調工具，並以此工具分析3大優勢產業的產品品項，包括居家修繕的螺絲起子(Screwdriver)產品、汽車零配件的車用手機支架(Car Phone Mounts)、運動休閒的筋膜槍(Massage gun)等，詳細解析使用Helium 10掌握各產品品項數據的方法，讓企業更懂得善用這個重要的第三方工具，讓企業操盤亞馬遜網站更精準。

黃文榮說，IEAT成立「17Cross跨境電商生態村」以來，7年多來一直致力於協助台灣企業佈局跨境電商，《跨境電商焦點報告》也已經執行4年，很高興看到成功的企業愈來愈多，但仍憂心還有許多企業在挑戰諸多的顧慮之下，還在觀望跨
境電商。希望，今年融合問卷調查、產業座談、聚焦產業、趨勢解析、案例借鏡與實際操盤方法的《2024跨境電商焦點報告》內容，可以為台灣企業找出更多方法與方向，讓大家更清楚今日跨境電商的發展焦點，以及進入這個領域應該做好的準備，進而更願意大步邁開，運用跨境電商發展新商模，建構企業營運的新韌性。

關鍵字： 北市進出口公會亞馬遜全球開店跨境電商

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