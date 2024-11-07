川普勝選！全球貿易保護興起　童子賢：台灣對外溝通更費力

▲美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，代工廠和碩董事長童子賢表示，世界將變得比之前更顛簸、比之前更需要溝通，台灣科技業在全球扮演重要角色，不會因為某國家的某任領導人當選與否而改變，但全世界保護主義興起，未來台灣產業對外溝通，「可能會更費力氣了」。

童子賢今天出席遠見高峰會專題論壇，以「AI新世代˙半導體新盛世」為主題分享看法，並於會後接受媒體採訪。

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他說，昨天深夜美國總統選舉結果揭曉，不斷有朋友傳簡訊給他，不曉得是在互相安慰還是互相取暖；他回覆朋友的內容很簡短，「不要太擔心，這個世界並不完美」。

童子賢指出，從7月法國選舉到9月德國選舉，以及剛結束的11月美國選舉，這個世界有很多讓人驚奇的改變，從孤立主義、保護主義和民粹主義，到川普的個人英雄主義，已經打破過去從歐盟成立以來、世界十分美好的樣貌。

談到川普當選對台灣產業的影響，童子賢認為，台灣在半導體領域累積的功力不是一夜之間達成，現在要進入1奈米世代，裡面有長久以來台灣下的苦功夫，不會因為誰當選而改變。

他預測這個世界會變得比之前更加顛簸、比之前更需要溝通，台灣的硬實力和軟實力都相當重要，硬實力是以製程服人，軟實力是以德服人。台灣硬實力和軟實力都要持續加強，不要因為今年7月到11月的選舉有一點顛簸就改變。

外界擔心川普將提高美國進口商品關稅，童子賢說，美國前總統尼克森（Richard Nixon）因為反共口號而當選，但在執政期間卻率先打破美國與中國關係的冰凍期，行為與當初選舉口號並不一致，川普為了討好不同地區的選民，喊出很多非常刺激，像坐雲霄飛車的口號，但選舉口號終究只是口號，要一夜之間結束戰爭或提高關稅並不容易，連題目本身都有很大的問題。

童子賢進一步解釋，川普在競選期間提出的政策充滿矛盾，特別是在關稅和國際貿易方面，提高關稅表面上是懲罰外國廠商，但最終影響的是消費者，可能導致美國物價上漲，影響民意基礎，例如川普曾說要對中國加徵60%關稅，未來iPhone在美國銷售的價格可能提高60%，消費者將無法接受。

他也表示，把製造帶回美國，將面臨人力成本過高、勞動力不足等挑戰，雖然並非不可能，但要滿足好幾個條件，首先必須是高附加價值的產業，其次是要符合美國的經濟生態與就業生態。