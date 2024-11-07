台積電安啦！　川普不撤銷晶片法案可望保留大部分內容

▲美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，專家表示，下一任美國總統川普不太可能撤銷拜登政府的《晶片和科學法案》，儘管他在該法案上曾發表了反對言論。 而這項立法激勵晶片製造商在美國建立製造工廠，成為選舉週期最後一個月的爭論焦點。

川普批評了該法案，眾議院議長、共和黨人麥克約翰遜隨後表示，他的政黨「可能會」嘗試廢除這項法律，約翰遜後來收回了這一聲明。

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不過，晶片專家表示，拜登的關鍵政策在短期內可能是安全的，這對台積電和三星等亞洲晶片製造商有巨大影響。

奧爾布賴特石橋公司(Albright Stonebridge) 中國區高級副總裁兼技術政策負責人保羅·特里奧洛(Paul Triolo) 週四表示，儘管川普表示對該法案並不感到興奮，但他可能不會撤銷該法案。「這種先進製造業的外包是受到支持的，」他補充道。

拜登政府於 2022 年 8 月簽署了兩黨《晶片和科學法案》，承諾投資近 530 億美元用於國內半導體製造和研究，旨在提高美國對中國的競爭力。

川普日前也抨擊說：「我們投入了數十億美元讓富有的公司進來借錢並在這裡建立晶片公司，但他們無論如何都不會為我們提供優秀的公司。」

不過到目前為止，該法案已吸引台積電和三星等亞洲晶片製造商在美國建造工廠。兩家公司已分別獲得 66 億美元和 64 億美元的補助承諾。

CHIPS 法案的最大受益者是美國晶片製造商英特爾，該公司獲得了85 億美元的資金。

雖然川普可能希望修改和改變該法案的一些優先事項及其資金分配，但預計他將保留大部分內容不變。