矽創小金雞！車用驅動IC廠新兵力領科技　預計12月中上櫃

▲左起為力領董事長毛穎文及總經理江政隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

驅動IC設計大廠矽創（8016）旗下小金雞力領科技（6996）將於8日舉辦上櫃前業績發表會，力領科技致力於顯示器驅動晶片的研發、設計與銷售，產品應用聚焦在車用領域，深耕智慧座艙市場，預計12月中掛牌上櫃。

隨著智慧座艙成為汽車設計主流，車內顯示器朝向數位化發展為大勢所趨，也推升車用顯示器驅動晶片的強大需求。智慧座艙設計以乘客為中心，顯示器涵蓋儀表板、中控台、抬頭顯示器（HUD）、電子後視鏡、車內娛樂系統、後座顯示器、側邊電子後視鏡、空調旋鈕顯示等智慧介面，整合輔助駕駛、影音娛樂、導航、環境控制、車聯網與AI科技、社交功能，建構了人機互動的座艙環境，大幅提升了乘坐與駕駛體驗。

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調研機構OMDIA的數據指出，自2009年起，車用顯示器市場每年均保持約10%增長，並預估2030年全球車用面板出貨量將突破2.5億片。 在此浪潮下，力領科技透過技術創新，滿足客戶在功能設計和品質上的嚴苛要求，穩步擴展車用顯示市場。

力領科技毛穎文董事長表示：「力領科技專注於開發獨特、高技術性且具高性價比的車用顯示器驅動晶片，整合類比訊號、混合訊號電路設計以及觸控系統等技術，產品取得多項電子安全性認證，為全球品牌車廠所採用」。服務上，公司提供終端方案商駐點技術支援的高效服務，迅速回應客戶。公司也與客戶共同開發符合市場需求的新產品，提供多樣化的解決方案，成為客戶信賴的長期夥伴。

力領科技車用產品通過AEC-Q100車用可靠度認證、符合IATF16949規範，滿足全球車廠對高品質與可靠性的嚴格要求。 專利佈局方面，力領科技已取得52項專利，8項專利正在申請，全球專利佈局涵蓋臺灣、美國、日本、中國及韓國。

展望未來，毛穎文表示，「公司將持續專注於車用顯示器驅動晶片的創新研發，抓住智慧座艙的發展契機，為全球客戶提供高品質且多樣化的解決方案。」

