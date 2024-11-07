漢來美食前3季每股賺7.75元　已賺贏去年全年

▲漢來海港。（圖／漢來美食提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）公告Q3財報，Q3單季合併營收為14.31億元，年增19.24%，稅後淨利為0.62億元，EPS為1.47元；累計前3季營收為44.26億元，稅後淨利為3.27億元，EPS為7.75元，營收、淨利及EPS均創歷史新高，累計前3季淨利及每股盈餘並超越去年全年。漢來美食表示，Q4旺季尾牙春酒已預估帶入2.2億元盈收，目前也已規畫明年至少10家以上的品牌餐廳將有展店計畫，未來成長可期。

漢來美食表示，今年前3季營收已達去年全年的90％，但獲利、EPS已超越去年一整年，主要受惠於台北南港宴會廳與島語自助餐廳的設定成功，除了自助餐廳的訂位狀況近乎天天客滿，婚禮和商務宴客的訂席收益，也成為挹注總營收的動能之一。

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漢來美食指出，其他展店的中餐品牌，包括中壢SOGO店的「溜溜酸菜魚」跟高雄夢時代購物中心的「上菜片皮鴨」，分別在5月跟7月陸續開幕，緊接著8月份的名人坊年度活動富哥見面會，在展店和導客活動雙管齊下的推波助瀾之下，成為Q2與Q3一路開出長紅的重要因素。

展望未來，漢來美食表示，進入餐飲業旺季的Q4，尾牙、旺年會及聖誕節、跨年活動陸續登場，各品牌餐廳也已進入一級備戰狀態，從11、12月的尾牙，還有明年初的春酒，統計台北南港宴會廳和高雄漢來大飯店與高雄漢來巨蛋會館，目前已賣出12,800桌，預估將帶入2.2億元的營業額，春酒宴客仍在持續接單熱賣中，尾牙春酒的成長動能比去年高出35％，看好今年結束前能交出一張漂亮成績單。

另從11月1號起開賣的2025農曆除夕跟春節的宴會廳圍爐宴訂席，一開賣就售出7成，其他品牌更是呈現熱烈秒殺狀況，從北到南全台總共7家分店的海港自助餐、上菜片皮鴨全台3間分店除夕晚餐也都早早就售罄；高雄漢來飯店內的福園中餐廳也同樣訂位全滿，全素的漢來蔬食全台5間分店，目前訂位也達到9成，預計在月底前都能全數銷售一空。