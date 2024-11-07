兆豐銀開打詐第一槍！非實名制社群平台拒投廣告

▲兆豐銀行開第一槍，出手打詐。（圖／翻攝兆豐銀行官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路詐騙層出不窮，盜名人、公司身份開假臉書詐騙事件持續上演。對此，公股銀行龍頭兆豐銀行7日開第一槍，宣布即日起至2025年底，將暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動等，

兆豐銀行7日表示，近年來金融詐騙案件層出不窮，社會大眾因而蒙受生命財產損失案例時有所聞，檢討此類案件多與非實名制登錄的社群媒體（Social Media）相關，或是直接在網站、平台上成立美其名為金融商品行銷據點，或是間接成立股友會交流投資心得，而進行詐騙。

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兆豐銀行表示，由於此類網站、平台、群組多採非實名制登錄，致使其傳播的訊息真假難辨又求證無門。因此，為避免兆豐銀客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，並為確保商譽不受此類不當資訊所影響，決定採取3點措施：

1.暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；

2.暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動；

3.只有在兆豐銀行官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動真實無誤，其他任何與兆豐銀行有關的資訊，請社會大眾明辨其真偽，以免上當受騙。

兆豐銀行表示，為了維護合法金融業者的聲譽及避免不知情社會大眾遭受金融詐騙，上述作為乃無奈之舉，懇請社會大眾諒解並支持。

據悉，臉書上詐騙層出不窮，詐騙集團時常跟風時事，創立名人的假帳號進行詐騙，連NVIDIA執行長暨創辦人黃仁勳都受害。據悉，這種詐騙大都以財經賺錢為主，邀請民眾按讚並加入LINE或Telegram授課，進而要求繳交學費、匯款操作、進入特定App理財等進行詐騙。