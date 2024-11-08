新興前三季獲利年增292%、EPS2.22元　看好第四季傳統旺季

▲新興航運旗下的超大型油輪，10月日租有3.6萬美元，高於9月的3.3萬美元。（圖／新興提供）
記者張佩芬／台北報導
新興航運(2605)公布今年前三季業績，合併營收為33.88億元，歸屬母公司淨利為12.99億元，年增292.45％，EPS為2.22元。
新興第3季單季EPS0.42元，較第2季EPS1.2元為低，較去年同期0.18元為高。今年第二季因為有處分衡山輪，處分獲利878萬美元，約當為 2.80億台幣，貢獻EPS0.48元；另瑞春輪於6月由原船東行使購買權購回，處分獲利176萬美元，約5640萬台幣，貢獻EPS0.1元。
第3季單季卡薩姆級船隻(Kamsarmax)營運天數為321天，較上季少42天；海岬型船(Capesize)第3季單季營運天數為619天，較上季多23天； 超大型礦砂船(VLOC)第3季單季營運天數為92天，較上季多1天；超大型油輪(VLCC)第3季單季營運天數為263天，較上季少10天。
新興10月營收3.08億元，年減16.14%，所有船型合計的總營運天數為371天，較9月減少37 天。
公司高階說明，10月超大型油輪平均日租有3.6萬美元，高於9月的3.3萬美元，第四季是油輪與散裝船旺季，業績有可望拉高。
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